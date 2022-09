Jeff Bezos zveřejnil děsivé video: Jeho raketa po startu skončila v plamenech

Jeff Bezos.

Foto: lev radin / Shutterstock.com

Prozatím poslední let rakety New Shepard společnosti Blue Origin Jeffa Bezose dopadl velmi špatně. Velké oslavy se tedy nekonají, protože Bezosova raketa skončila v plamenech poté, co jí selhaly motory. I když ohnivé představení bylo působivé, rozhodně nebylo plánované. Při 23. letu NS-23 zažehla kapsle bez posádky svůj přerušovací systém, aby se dostala pryč od rakety, když se kolem hlavního motoru objevil ve výšce 8 kilometrů plamen.