Pravděpodobně jste se doslechli, že miliardář a registrovaný sexuální delikvent Jefferey Epstein, jenž byl shledán vinným ze zneužívání nezletilých dívek, se dva dny po uvalení vazby ve své cele oběsil. Jak to vrhá špatné světlo na královskou rodinu? Princ Andrew byl totiž jeho odvěký kamarád. Buckinghamský palác nyní projednává kroky, jak uchránit svou reputaci před útoky fanoušků a naštvaných obětí mrtvého násilníka.

O miliardáři Jeffreym Epsteionovi se dlouhá léta vědělo, že je to nechutné prase, které si do svého sídla objednává nezletilé dívky, ty znásilní, zotročí a "přeprodá" dalším svým zámožným kamarádům. Byl jedním z klientů i princ Andrew, bývalý manžel vévodkyně z Yorku Sarah Ferguson? Buckinghamský palác tato tvrzení popírá, do celého skandálu se ovšem pustilo FBI, které hodlá Andrewovo špinavé prádlo odhalit.