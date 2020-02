Nešťastný osud Stalinovy ženy Kato: Zabilo ji vyčerpání, bída a strach o manžela

Aljoša Svanidze nebyl zrovna nadšený, že se Josif Džugašvili dvoří jeho dvacetileté sestře. Byli sice kamarádi, ale Josifovy marxistické postoje vzbuzovaly u nábožensky založených Gruzínů nedůvěru. Když Jekatěrina přikývla na nabídku k sňatku, její rodina svazek schválila pod podmínkou, že svatba proběhne v kostele.

Stalin, tehdy ještě vystupující pod jménem Josif Džugašvili, se do tmavovlasé Jekatěriny přezdívané Kato zamiloval na první pohled. S jejím bratrem Aljošou studoval teologický seminář, již během studií se ale s náboženstvím nadobro myšlenkově rozešel. Kato byla vychována v tradičním duchu chudé gruzínské rodiny, a tak se do manželových záležitostí nevměšovala. Přesto si dobře uvědomovala, do jakých potíží Josif může oba přivést.

Nešlo si nevšimnout, že se kolem mladého marxisty neustále motá carská policie. Jeden z jejích příslušníků se dokonce objevil i na svatbě. Kato se posléze do manželových aktivit zapojila a jednoho večera pohostila domnělého revolucionáře z Moskvy. Z dotyčného muže se však vyklubal tajný agent a nechal Jekatěrinu zatknout. Z vězení byla díky těhotenství propuštěna už po měsíci a půl.

Zato Josif se doma příliš nezdržoval. Pokud zrovna nepodnikal sabotáže a nevykrádal banky, seděl ve vazbě nebo se schovával na útěku. Kato rozhodně nepatřila mezi zaopatřené manželky; od úsvitu do noci dřela, aby uživila sebe i čerstvě narozené dítě, a ještě k tomu posílala peníze manželovi do vězení.

Tvrdá práce a neustálý strach o manžela ji přivedly na pokraj vyčerpání. Synovi Jaškovi nebyl ještě ani rok, když vážně onemocněla. Zemřela 5. prosince 1907 a její pohřeb se odehrál ve stejném kostele, v jakém se dva roky předtím vdávala.

Není jisté, zda příčinou její smrti byla tuberkulóza, nebo břišní tyfus. Stalin byl příliš zdrcený, aby po tom pátral. "Tato bytost obměkčila mé kamenné srdce. Zemřela, a spolu s ní zemřely i mé poslední hřejivé city vůči humanitě," prohlásil na pohřbu.

Mladý vdovec byl tak rozrušen, že skočil do jámy za rakví své milované a přátelé mu museli odebrat zbraň, aby si nesáhl na život.

Pietu však nedržel dlouho; krátce po pohřbu odjel za svými revolučními ideály, syna Jakova nechal u příbuzných a více se o něj nezajímal. Jen jeho prohlášení o zatvrzelosti vůči humanitě se později potvrdilo: ve 30. letech nechal v rámci politických čistek zastřelit jak Jekatěrinina bratra Aljošu, tak její sestru Marii.