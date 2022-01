Věštkyně, která se nemýlí: Předpověď Jemimy Packingtonn rok 2022

Jemima Packington v pořadu This Morning.

Jemima Packington alias Mystic veg je pětašedesátitelá věštkyně, která předpověděla Brexit, rozchod Harryho a Meghan s královskou rodinou nebo zvolení Borise Johnsona do funkce britského premiéra. Ke svým predikcím nepoužívá ani křišťálovou kouli, ani karty, ale obyčejný chřest.

Jemima se podle svých slov věnuje věštění od svých osmi let. S tímto darem se však již narodila a měla ho podědit po své starší tetě, jež se věnovala čtení budoucnosti z čajových lístků. V raném věku se jí začaly zdát sny, které se později plnily a sama se snažila přijít na to, co se s ní děje. Zjistila, že když hodí chřest do vzduchu, podle toho jak dopadne dokáže předpovědět co se stane, nebo alespoň přibližně, co koho čeká.

Jemima si tak vytvořila přezdívku Mystic veg neboli Mystická zelenina. „Tak jako každý rok, i letos jsem se snažila připravit předpovědi na celý rok 2022. Dva dny jsem seděla, házela chřestem a zapisovala odpovědi," popsala žena svou práci. „Mé věštby vycházejí na 75-90 %. Každý rok je procházím a říkám si, ano, to se stalo," chlubí se vědma. Co nás podle ní letos čeká?

Jemima Packington 2022

Mystic veg se zaměřuje především na britskou politiku, sport a královskou rodinu. Podle jejích slov v jednom hodu chřest dopadl do tvaru koruny. Což znamená, že se v Británii stane něco vážného, co prý zasáhne celou zemi. Dokonce by mohlo jít i o zdraví královny.

Jemima věří, že v roce 2022 bude Boris Johnson pokračovat ve funkci britského premiéra a Sir Keir Starmer již nebude zvolen předsedou Labouristické strany.

Podle vědmy bude provedena revize národních vzdělávacích standardů, aby se zjistilo, zda jsou si všechny děti rovny. Větší důraz bude kladen na odborné vzdělání.

Dění ve sportu

Věštkyně předpověděla, že anglický ženský ragbyový tým bude mít na mistrovství světa na Novém Zélandu nevídaný úspěch. Západní Indie se stane vítězem Mistrovství světa v kriketu v Austrálii. Manchester City nevyhraje Premier League a Chorvatsko vyhraje mistrovství světa ve fotbale.

Celosvětové předpovědi

Celý svět bude šokován ztrátou legendy showbyznysu, recyklace a upcyklace budou novou módou a barter se stane novým trendem. Změna klimatu bude stále pokračovat, ale více zemí ji bude ignorovat.

Ekonomika poroste, ale i přesto se vrátíme do doby, kdy zahraniční dovolené byly exotickým luxusem. Ceny zájezdů zdraží a lidé si tak budou hledat jiný styl trávení volného času. Podle Jamime se přizpůsobivost stane součástí odvětví volného času a služeb.

Covid a nový životní styl

Věštkyně také předpovídá, že Covid se všemi jeho variantami tu s námi již bude navždy, ale každý z nás se mu naučí přizpůsobit. Nebude tedy již hrozbou. Nový styl života, jako je práce z domova, se však stane standardem. Lidé už nebudou akceptovat nekvalitní služby skrývající se za rouškou pandemie. Kultura a sportoviště si najdou způsoby, jak fungovat, a zároveň ochránit své návštěvníky.

