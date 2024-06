close info YouTube / YouTube

Elena Velímská 13. 6. 2024

Celebrita či obyčejný člověk, muž či žena, stárneme všichni, každý to však snáší jinak. Někdo si s přibývajícími vráskami nedělá starosti, jiný se snaží stárnutí oddálit pomocí estetické medicíny či plastické chirurgie. Někdo to tají, jiný ne, další to dokonce přežene. Jak to je s Jennifer Aniston?

Sexy kráska Své padesáté páté narozeniny oslavila Jennifer Aniston 11. února. Narodila se v Los Angeles do rodiny známých amerických herců. Její tatínek John, po kterém má své příjmení, je Řek, narodil se na Krétě, jméno maminky je Nancy Dow. Po ní zdědila svou krásu. Než získala roli Rachel Green v jednom z nejpopulárnějších sitcomů Přátelé (1994–2004), měla za sebou účinkování v pár neúspěšných seriálech a byla velmi zklamaná. close info YouTube / YouTube zoom_in Seriál byl nesmírně oblíbený a hercům přinesl celosvětové uznání. Postava Rachel byla obzvláště oblíbená, získala za ni pět nominací na Primetime Emmy a dvě na Zlatý globus, z nichž jednu vyhrála (2003). Dlouhá léta je na seznamu nejkrásnějších žen světa mnoha různých časopisů. Dvakrát (2004, 2016) se umístila na první příčce renomovaného časopisu People, který píše o celebritách a jejich životech. Platila i za jednu z nejlépe oblékaných žen. Americký pánský časopis Men’s Health ji v roce 2011 vybral jako ženu s nej sexy postavičkou. V jistém průzkumu byla její postava ohodnocena jako tělo s nejvyhledávanějšími křivkami. Elixír mládí Čas není spravedlivý. Zatímco jedni vůbec nestárnou a vděčí za to svým genům, jiným se začnou objevovat vějířky už třeba ve třiceti. Jisté ale je, že ať vypadáme sebelíp i ve vyšším věku, „náctiletá“ mladickost se vytratí. To platí o Jennifer. Na druhou stranu ale byla považovaná za krásku, která nestárne. Vypadala stejně ve třiceti, čtyřiceti… i padesáti (?). Tvrdí, že je zastánkyní přirozeného stárnutí a odpůrkyní plastických úprav. U příležitosti svých letošních narozenin se svěřila, jak si udržuje zdravý vzhled. Dle ní je důležitým klíčem k nestárnutí pleti pitný režim, dostatek spánku a ochrana pleti před slunečním zářením. Užívá pleťové masky a různé domácí masážní přístroje. Nezapomíná ani na „welness“ zevnitř v podobě kolagenových doplňků stravy. close Magazín Něžnou krásku Goldie Hawn plastiky změnily k nepoznání. Obzvláště se zdeformované rty gallery 5 Samozřejmě, že to není jen každodenní péče, dopřává si masáže v kosmetických salonech, lépe řečeno v jednom svém už dlouhá léta, kde podstupuje procedury pro omlazení, vypnutí a vyplnění pleti, navštěvuje také hollywoodskou vizážistku. Už před pár lety ale vyvstaly otázky, zda u ní jde „jen“ o přirozenou krásu, o kterou „jen“ pečuje. Přistižena? Její fanoušci ani filmový svět jí jistě nemá za zlé, že se o svůj vzhled stará, ale spíš to, že úpravy svého vzhledu popírá. Před lety přiznala operaci nosu, údajně ze zdravotních důvodů kvůli vychýlení přepážky. „Byla to ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělala,“ řekla tehdy, „… poprvé po letech jsem spala jako miminko.“ Pozornému oku však neušlo, že se tvar jejího nosu poměrně hodně změnil, takže šlo nejspíš (pokud nejen) také o estetickou úpravu. Přiznává, že na prahu čtyřicítky zkusila botox a výplně, ale usoudila, že to je šikmá plocha, protože „úpravy“ jsou jako droga, které lze snadno propadnout, a jak se ví, mnohé známé tváře se kvůli tomu změnily v neznámé. Ještě před pár lety Jennifer tvrdila, že ačkoli si lidé myslí, že podstoupila řadu estetických úprav, není jejich příznivcem a její obličej je „její“. Pouze používá speciální kůry. Během posledních let neušlo pozornosti, že má najednou plnější tváře, rty, zmizely „nosoretka“ i „mračivka“… Stále to ale byla stejná Jennifer. Fakt, že se nejspíš už nemůže chlubit svou přirozenou krásou zpochybnila při udílení cen kritiků na 29. ročníků Critics' Choice Awards v Santa Monice dne 14. ledna 2024. Už to nebyla přirozeně krásná Jennifer. close info Tinseltown / Shutterstock zoom_in Že by to přehnala s líčením? (14. 1. 2024) Přistižena – bez otazníku Letos v květnu ji zachytily fotoaparáty v tmavých brýlích zachumlanou v šále až pod nos jen necelé dva měsíce poté, kdy byla spatřena se svou kamarádkou Sandrou Bullock jak vychází ze soukromé kliniky, která se specializuje na lifting obličeje, omlazení, výplně, tukové injekce i úpravy nosu, a používá řadu nových metod. Ani jedna nepřiznala, že by nějaký zákrok podstoupila. Další fámy (?) vyvolala, když počátkem letošního června na červeném koberci v Los Angeles propagovala svou televizní ranní show a měla opuchlinu pod okem a nateklé rty. Fanouškům se zdála nezvykle unavená. Na sociálních sítích to komentovali s tím, že vypadá smutně a staře. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Opuchlina je na různých fotkách z různého úhlu jinak zřetelná, ale že má jinou levou tvář líčením nezakryje. Zde je naprosto patrná. Možnou příčinu pak vysvětlil lékař Richard Devine, který uvedl, že za „unaveným a zestárlým“ obličejem může být zpackaná výplň. Celebrity si prý často nechávají pro zmírnění váčků pod očima a vějířků kolem očí vstříknout gelovou látku do oblasti pod spodním víčkem. Dle jeho názoru lékař neodhadnul množství. „K otoku může dojít po jednom zákroku i po opakovaných. V jejích pětapadesáti je naivní tvrdit, že se do toho nepustila už dřív,“ vyjádřila se lékařka Elie Levine a dodala, že také loni se zdálo, že měla opuchlou levou tvář, na různých snímcích více či méně viditelnou díky make-upu. close Magazín Jennifer Aniston vyrazila fanouškům dech. V 55 letech je dokonalá, ale podobná si už není. Nepoznáte ji gallery 4 A fanoušci? Ti se domnívají, že byla krásná taková, jaká byla a žádné omlazování nepotřebovala… Lze s tím nesouhlasit? Na následujícím na videu se v rozhovoru o vzpomínkách na parťáka z „Přátel“ Mathew Perryho v souvislosti s jeho úmrtím (†2023) neubránila slzám. Bylo zveřejněné na začátku června. Kromě fotek ze seriálu je v závěru střih „nové“ tváře s opuchlinou. 