Jasmína Maurerová 28. 2. 2024 15:03 clock 4 minuty gallery

Herecká diva Jennifer Aniston má nejspíš podepsanou smlouvu s ďáblem. Jak si jinak vysvětlit to, že už skoro třicet let vypadá stejně? Hvězda seriálu Přátelé nikdy se vzhledem moc neexperimentovala a všude hlásala, jak obdivuje přirozenou krásu. I když je Aniston už před padesát a stále vypadá skvěle, i ona už šla takzvaně pod kudlu...

Když se 15. ledna 2024 udílely již 75. ceny Emmy, mnohým fanouškům spadla brada. Ten, kdo pózoval na červeném koberci rozhodně nevypadal jako jejich oblíbená herečka. Jennifer Aniston zdá se podlehla nátlaku okolí a trendům vyhlazování a napichování všeho, co se jen vyhladit a napíchnout dá a stala se z ní živá vosková figurína. Kam se poděla její přirozená krása?

Nejspíš zůstala na nemocničním stole některé z plastických chirurgií. A to ještě před několika lety veřejně do světa hlásala, jak jsou jí omlazující zásahy na těle protivné. Ona sama má několikrát upravovaný nos, údajně kvůli vychýlené přepážce, avšak jiný zásah do svého těla razantně popírá, a dokonce své hollywoodské kolegyně, které si něco nechaly vylepšit, tak trochu až dehonestovala.

Tvrdila, že Hollywood diktuje ženám, aby takzvaně ”nestárly” a že ona sama je vděčná za to, že právě tyto kolikrát nezdařené zákroky ostatních celebrit ji dostatečně varovaly, aby se ona sama těmto chirurgickým zásahům vyhnula. Nicméně to vypadá, že ranní pohled do zrcadla už i naši propagátorku přirozené krásy přeci jenom donutil tyto možnosti vzít na milost. Co by na to řekla Pavlína Pořízková?

Vypadala mladě, teď je jako z vosku

To se nejspíš nikdy nedozvíme, ale co na to říkají fanoušci Jennifer Aniston zjistit můžeme. Pod příspěvkem deníku Daily Mail na jeho Instagramu se střídají komentáře typu “Vypadá jako vosková figurína”, “Už nemůže ani hýbat obličejem” a nebo “Příliš mnoho výplní”.

Přitom měla Aniston neblahý příklad toho, jak může přílišný chtíč vypadat mladě skončit špatně přímo před (svým upraveným) nosem. Její kamarádku a dlouholetou hereckou kolegyni Courtney Cox, která nedávno přiznala, že to bohužel s těmi omlazovacími procedurami krapet přehnala.

Kromě toho, že si nechala již v minulosti upravit nos (poprvé ještě před natáčením seriálu Přátelé a podruhé po rozvodu s Bradem Pittem), což ji prý vyšlo na 600 tisíc dolarů, šušká se, že vylepšená má i prsa. Nemá je přifouknutá jako většina celebrit, ale údajně si je nechala trochu zpevnit a pozdvihnout. Takový zákrok vyjde zhruba na 150 tisíc dolarů.

Herečka si svůj mladistvý vzhled udržovala hodně dlouho, vždyť je to už přes třicet let, co padla první klapka jednoho z nejúspěšnějších seriálů této planety vůbec. Všechny ženy chtěly vypadat jako Rachel Green, kadeřnice se mohly ve svých salonech ušmikat, aby všem udělaly stejný účes, jako nosila Jennifer Aniston.

Plastický chirurg hovoří jasně

Poprvé, kdy nestárnoucí herečka nepotvrdila to, že je nestárnoucí, bylo při znovusetkání protagonistů seriálu Přátelé v roce 2021. Zde už bylo vidět, že Aniston se původní Rachel přestává podobat, ba dokonce je tak trochu odulá.

Plastický chirurg Johnny Betteridge si na svém instagramovém profilu dokonce dal tu práci, že porovnal fotky Aniston z různých let, a to 2015, 2019 a 2024 a podle něj herečka podstoupila vylepšovacích zákroků hned několik. Podle Betteridge se jedná o oční víčka a výplně v oblasti lícních kostí.

Legendární seriál Přátelé se začal vysílat v roce 1994 a na televizních obrazovkách stanice NBC vydržel celých deset let, kdy poslední epizoda byla odvysílána 6. května 2004. Autory sitcomu o partičce přátel z Greenwich Village v New Yorku jsou David Crane a Marta Kauffman. Fanoušky seriálu zasáhla minulý rok tragická zpráva. Matthew Perry, který hrál v seriálu Chandlera, se utopil ve své vlastní vířivce. Bylo mu 54 let.

Zdroje: frekvence1.cz, tvguru.cz, 1pluska.sk