Poznáte, o koho se jedná? Je to jedna z nejslavnějších hereček na světě a vzala si Brada Pitta

Externí autor 10. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Dívka z fotografie patří k nejvíce populárním herečkám. Muži ji milují a pro ženy je symbolem krásy. Už několik desítek let se dokonce mnohé ženy podle ní nechávají stříhat. Dnes pětapadesátiletá herečka strčí do kapsy o řadu let mladší kolegyně.

