Americká herečka Jennifer Coolidge měla tři zásadní role. Jako první se objevila v nesmírně populární teenagerské komedii Prci, prci, prcičky, coby takzvaná MILFKA. Zde si zahrála matku jednoho z dospívajících kluků, a „prokletí“ téhle role se nezbavila v podstatě až donedávna.

Žádnou výraznější totiž do té doby neměla a „Stiflerova máma“ ji tak doprovázela přes dvacet let. Sice se ihned vzápětí objevila v dalším oblíbeném filmu, v roce 2001 to byla Pravá blondýnka, kde si zahrála spolu s Reese Witherspoon, nicméně Coolidge zůstala Stiflerovou mámou až do roku 2021.

Před dvěma roky pro ni v jejích šedesáti letech nastal kariérní zlom. Streamovací platforma HBO se rozhodla natočit satirický seriál Bílý lotos. Tato minisérie režiséra Mikea Whitea se odehrává v luxusním havajském letovisku a sledujte životy jak movitých návštěvníků, tak ne tak movitých zaměstnanců.

Stiflerovu mámu vystřídala Tanya McQuoi

Dějové linky obou stran se navzájem zajímavě prolínají, budují se různé vztahy na různých bázích, nechybí ani ale kriminální zápletka, bohatá vizuální podívaná i skvělé herecké výkony, a to nejen právě Jennifer Coolidge, která si jako Tanya McQuoi, jež je bohatá postarší dáma, která si stejně jako ostatní, přijela vychutnat dovolenou na slunné Havaji.

První řada se setkala s obrovským úspěchem, druhá na sebe tedy nenechala dlouho čekat. Tentokrát se ale divák ocitne na italské Sicílii, kde se nachází další z fiktivních hotelů Bílý lotos. Tento sicilský hotel si mimochodem zahrál hotel Four Seasons ve městě Taormina, v němž jedna noc stojí v přepočtu 37 tisíc korun za menší dvoulůžkový pokoj.

Pokud máte v kapse nějaké drobáky navíc, můžete si dopřát trochu luxusu a ubytovat se v některém z pokojů, které jako by ze seriálu vypadly. To vás přijde na zhruba sedm tisíc euro, tedy 175 tisíc korun za noc.

Bude Tanya jako Ježíš Kristus?

Co se týká druhé řady, setkala se také s nemalým úspěchem, ovšem řada fanoušků byla dosti pobouřena. Mike White se totiž rozhodl zabít jejich oblíbenou postavu, kterou nebyl nikdo jiný než milionářka Tanya. Jennifer Coolidge se tak ve třetí řadě nejspíše neobjeví, i když, kdo ví.

„Tanya se může snadno vrátit v jiné sezóně, včetně podoby racka, zlého dvojčete, nebo prostě být vzkříšena jako Ježíš Kristus,“ cituje slova herečky, které je tento typ humoru velmi vlastní, web Harper’s Bazaar.

Pokud by se Tanya nevrátila jako racek, má Mike White ještě jedno řešení, a to je prequelová série o samotné Tanye, jen dvacet let mladší. „My jsme o tom zatím jen mluvili. Je to legrační nápad. Udělat Jennifer o dvacet let mladší by byla velká zábava,“ řekl novinářům režisér o jeho rozmluvě s Jennifer Coolidge.

Netušíme, v jaké fázi jsou tyto myšlenky nyní, nicméně jako by herečka šla tomuto projektu vysloveně naproti. Počet plastický operací, aby vypadala mladší, by už člověk nespočítal ani na prstech všech svých končetin.

Nejsem pokrytec a neřeším plastiky ostatních

Na toto téma ovšem reaguje herečka, jak jinak, než se sarkastickým humorem, který se nebojí použít ani proti sobě. „Odříznou mi povislá víčka, zbaví mě vrásek a já si říkám, že vypadám skvěle. Pak se podívám do zrcadla, usměju se a dojde mi, že už nevypadám ani jako člověk," řekla pro deník Review Journal.

„Věděla jsem, k jakému vzhledu mířím a co se se mnou stane. Nikdy jsem nevypadala přirozeně a lidé jsou na můj vzhled zvyklí. Nejsem pokrytec a neřeším plastiky ostatních,“ končí debatu slavná Američanka, jež za svou roli poněkud pomatené milionářky získala „na stará kolena“ Zlatý glób a cenu Emmy.

