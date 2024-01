Zarytí fanoušci seriálu Beverly Hills 90210 s nadšením sledují osudy hlavních představitelů "rozmazlené mládeže" i dlouhé roky po ukončení natáčení. V dubnu minulého roku oslavila herečka a představitelka Kelly Taylor své 51. narozeniny a způsobila tím nemalý rozruch.

Krásná Kelly

Oslava 51. narozenin herečky Jennie Garth a její "nadčasová" krása vzbudily u fanoušků velký úžas. Herečce, která se proslavila především rolí Kelly Taylor v kultovním seriálu Beverly Hills 90210 z let 1990 až 2000, by málokdo hádal její skutečný věk.

Jennie Garth se narodila 3. dubna 1972 v Urbana ve státě Illinois a na hereckou dráhu se vydala v 15 letech, kdy účinkovala v reklamách a různých televizních pořadech. Garth mezi hvězdy katapultoval právě seriál Beverly Hills, 90210.

Mimo televizní obrazovku předvedla Garth svůj talent také ve filmech jako "An Unfinished Affair" a "Power 98" a získala si uznání kritiků a oddanou fanouškovskou základnu. V roce 2007 Garth ohromila diváky v páté sezóně soutěže "Dancing with the Stars" a dokázala, že její talent a odhodlání přesahují hranice herectví.

Jennie Garth ale není jen herečkou, je také plodnou autorkou. Její memoáry "Hluboké myšlenky hollywoodské blondýny" a "Život stojí za hovno... a pak umřeš!" nabízejí pohled na její život.

Garth je hrdou matkou tří dcer, vášnivě se zajímá o práva zvířat, aktivně se zapojuje do nejrůznějších kampaní a charitativních akcí a propůjčuje svůj hlas ke zvýšení povědomí a získání finančních prostředků pro organizace na ochranu zvířat.

Úplně jiná

Kromě hraní je Garth také úspěšnou producentkou. Tvůj talent předvedla například v pokračování seriálu Beverly Hills 90210 nesoucím název BH90210 nebo v televizních filmu Jedenáctá oběť.

Vstoupila také do módního průmyslu, když na trh uvedla svou vlastní kolekci "Facinelli by Jennie Garth", která nabízí stylové a cenově dostupné oblečení pro ženy.

Famózní vystoupení Jennie Garth v Dancing with the Stars:

Zdroj: Youtube

Kromě herectví a produkování se Garth věnuje i televiznímu moderování. Během své kariéry získala Garth řadu nominací a ocenění, včetně Teen Choice Awards a Young Artist Awards za účinkování v seriálu "Beverly Hills, 90210".

Garth je vášnivou kuchařkou a na sociálních sítích často sdílí svá kulinářská dobrodružství a recepty, čímž dává najevo svou lásku k vaření. Garth se věnuje zdravému životnímu stylu, sdílí se svými sledujícími své cvičební postupy a wellness tipy a inspiruje je žít zdravěji.

Jako hlasitá zastánkyně práv žen využívá Garth své sociální sítě ke zvyšování povědomí o zásadních problémech, které se týkají žen na celém světě. Kromě herectví a psaní vyjadřuje Garth svou kreativitu malováním, čímž ukazuje svou všestrannost umělkyně.

Jennie Garth miluje cestování a objevování nových destinací. Všechna svá dobrodružství dokumentuje a inspiruje jimi ostatní. Vášnivě se zajímá o ochranu životního prostředí a podporuje organizace, které se věnují ochraně planety a prosazují udržitelnost. Kromě krásného zevnějšku je Jenny rozhodně krásným člověkem, ve kterém byste rozmazlenou Kelly Talyor hledali je ztěží.

close info Profimedia.cz zoom_in Dnes to Jennie sluší snad ještě víc než v roce 2001, kdy se dostala mezi 100 nejkrásnějších žen světa.

