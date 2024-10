Externí autor 19. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Dnes pětapadesátiletá celosvětově oblíbená zpěvačka v dokumentu přiznala, že jako malá holčička zoufale toužila být milována. Když se na tuto sebevědomou krásnou ženu podíváte dnes, tato skutečnost by vás ani nenapadla. Poznáte, kdo je na úvodní fotografii?

Tato populární popová hvězda se narodila portorikánským rodičům v newyorském Bronxu. Vyrůstala ještě se dvěma sestrami, tudíž pro rodiče nebylo snadné uživit tři “hladové krky”. Když tedy malá holčička zatoužila po tanečních kurzech, musela si na ně sama vydělat.

Když si ale musíte projít touto dřinou, o to více si pak dané věci vážíte a dáváte si na ní záležet. A tak se stalo, že v šestnácti letech se dostala do tanečního klubu na Manhattanu, díky čemuž pak hostovala v různých videoklipech.

Tanečnice, herečka a zpěvačka

Svět ji dnes zná především jako zpěvačku, ale na svém kontě má i řadu filmových rolí. Za jednu z nich, a to ve filmu Selena, byla dokonce nominována na Zlatý glóbus. Filmy, ve kterých se tato kráska z Portorika objevila, jsou například: Anakonda, U-Turn, Zakázané ovoce, Svatby podle Mary, Láska s rizikem a nebo oblíbená romantická komedie Krásná pokojská.

Svůj hudební debut si zažila v roce 1999, kdy vydala album On the 6, což je číslo metra, kterým jezdila a kde údajně složila všechny své písně. Mezi největší hity z počátku její kariéry patří skladby If You Had My Love, Waiting For Tonight a hlavně Let’s Get Loud, za který byla nominována na Grammy pro nejlepší taneční singl.

V soukromí bohužel neměla tolik štěstí, dnes je počtvrté vdaná a vypadá to, že ani staronový vztah, který trval v podstatě dvě desítky let, se opět rozpadá. Její čtvrtý manžel byl očividně její životní láskou, ale zároveň také prokletím. Zpěvačka podala letos v srpnu po dvou letech soužití žádost o rozvod.

Je více než jasné, že pokud jste celebritou světového formátu, módní ikonou a krásnou ženou, budou si všichni myslet, že si žijete život jako na obláčku. Co tomu ale všechno předcházelo a co se děje takzvaně “za oponou” nikdo netuší.

O matce prohlásila, že více než vlastní děti jí byly milejší večírky

A proto existují dokumenty. Ten s názvem The Greatest Love Story Never Told vypráví o tom, jaké slavná zpěvačka prožívala strasti v dětství. Podle jejích vlastních slov se totiž necítila být dostatečně milována.

„Když jsem vyrůstala, tak jsem se vždycky poohlížela po někom, u koho bych se cítila milovaná. Nebyla jsem prvorozená, ale prostřední ze tří dětí. Tak jsem se mezi svými dvěma sestrami tak nějak ztratila,” posteskla si na nedostatek lásky slavná celebrita.

Lásky se jí bohužel nedostávalo ani od jednoho z rodičů. Tatínek pracoval v noci a přes den spal, maminka zase zkrátka nebyla tou typickou maminkou, která by se pro své děti obětovala. Sama zpěvačka o své matce prohlásila, že je narcistická, ráda je středem pozornosti a více než vlastní děti jí byly milejší večírky.

V dokumentu na Netflixu z roku 2022, který se zase jmenuje Halftime, zpěvačka přiznala, že matčina (ne)výchova ji ovšem připravila do života. Naučila se být nezávislá a nespoléhat se na muže.

Možná proto má Jennifer Lopez už čtvrtého manžela na odchodu. Od mužů si zkrátka nenechá věšet bulíky na nos.

