Jeremy Meeks, nejkrásnější zločinec světa. Policie mu nechtíc pomohla ke slávě

Jeremy Meeks měl na svědomí několik loupeží a policie po něm vyhlásila pátrání. Mimo jiné k tomu využila Facebook, kde zveřejnila jeho fotku. Namísto odpovědí o jeho přibližné poloze se komentující rozplývali nad jeho plnými rty a oceánově modrýma očima.

Virál byl na světě. Fotografie kriminálníka proudila skrze všechny sociální sítě, sdílelo ji desítky tisíc lidí, dostala statisíce lajků a Jeremy Meeks, usvědčený zločinec, měl záhy houf fanynek. A vůbec jim nevadilo, že dva roky před touto pátračkou seděl a je členem gangu Crips. Byl prostě krásný. Nakonec si ho policie našla a Meeks putoval do vězení.



Svobody se dočkal o dva roky později v březnu 2016. Do té doby si v cele nastřádal stovky milostných dopisů a několik nabídek k sňatku. Zajímala se o něj i světová média, která o něm psala lichotivé články a všem namísto jeho zločinů předhazovala nevídanou krásu. Jeho mediálně vybudované portfolio se dostalo až k modelingovému agentovi Jimu Joardanovi, který Meekse navštívil ve vězení a nabídl mu práci modela. Po propuštění na něj před budovou čekalo auto a nadějná kariéra.Meeks se díky své popularitě dostal na ty nejprestižnější akce, jako model se prošel na mole na módní přehlídce New York Fashian Week a byl pozván i na módní přehlídku do Milána. Stal se také tváří mnoha reklamních kampaní, na Instagramu ho sleduje skoro 2 miliony fanoušků.



Dámy možná potěšíme. Po dvouletém vztahu se Meeks v srpnu rozešel se svou přítelkyní Chloe Green, která mu před rokem porodila syna. Model je zase svobodný a očekává vaše zamilované dopisy.