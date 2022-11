Pokud tuto složitou podzemí stavbu stvořili neandrtálci, boří se základ dějin

Měření pro archeomagnetický průzkum v jeskyni Bruniquel.

O neandrtálcích víme, že se nám velmi podobali. Nyní je však možné i to, že stavěli důmyslné stavby. Jedna z nich, jejíž stáří je odhadnuto na 175 tisíc let, však ukazuje, že neandertálci byli ještě chytřejší, než jsme si mysleli. Stavba ze stalagmitů váží asi dvě tuny a je zbudována tam, kde by ji nikdo nečekal.