Podzemní svět je pro nás na mnoha místech světa velkou a neprobádanou neznámou. Čas od času se objeví prostor, který vědcům zcela vyrazí dech nejen svou krásou, ale i nedotčeností. Nedávno vědci objevili zcela jedinečnou jeskyni v Novém Mexiku. Jaké zázraky skrývá?

Uprostřed národního parku Carlsbad Caverns v Novém Mexiku v USA objevili badatelé zcela jedinečnou jeskyni a v ní velmi zvláštní, čarokrásný bazén. Bazének je přibližně jeden metr široký, dva metry dlouhý a jen několik centimetrů hluboký. Tůňka je naprosto křišťálově čistá a je s největší pravděpodobností naplněná dávnou filtrovanou dešťovou vodu, která prosakovala vápencem v jeskyni.

Tato až mléčně modrá tůň neobvyklé barvy leží v hloubce kolem 210 metrů pod povrchem země. Zdá se, že o toto místo zůstalo netknuté člověkem po dobu několika tisíc let. Podívejte se na tento zázrak na videu:

Zdroj: Youtube

Zvláštní je, že jeskyně nebyla objevená čerstvě. Ví se o ní již od roku 1993, ale od jejího objevu sem nikdo nevstoupil, až do roku 2020. Kdy jeskynní síť vznikla, není dosud známé.

Nedotčená tůňka je nadpozemsky krásná

Geologové předpokládají, že jeskyně se vyvíjela po tisíce let a spolu s ní i tato tůňka se zvláštní, akvamarínovou tekutinou. Voda v tůni je obklopená bílou matnou skálou, která jí dává až nadpozemskou krásu. A jak by také ne, když tato tůňka skutečně nikdy neviděla zemské světlo…

Podle Rodneyho Horrockse, vedoucího oddělení přírodních a kulturních zdrojů v národním parku byla tůňka celé věky izolována v této jeskyni, která je jednou z deseti nejdelších jeskyní světa. Geolog Max Wisshak se nechal slyšet, že objevené mimozemské jezírko v jeskyni Lechuguilla, se zdá být zcela nedotčené. „Okraje pod touto tůní vypadají jako "prsty tůně", což by mohly být kolonie bakterií, které se vyvinuly zcela bez přítomnosti člověka."

Kontaminace nehrozí

Byl to právě Wisshak, kdo vedl výzkumnou expedici, které se podařilo odkrýt přes tři kilometry chodeb a několik "provazových výsadků" v jeskyni. Při celé expedici nebyl nalezen ani jeden důkaz toho, že by sem kdykoli předtím vstoupila lidská noha. Jediné, na co geologové narazili, byly četné kostry netopýrů, jejichž stáří se odhaduje na tisíce let.

Tůňka však svou krásou a čistotou předčila veškeré nálezy. Její důležitost je vysoká právě proto, že vzorky vody v ní jsou bez kontaminantů. Je proto možné, že ve vodě vědci naleznou a odhalí mikrobiální organismy, které jsou zcela jedinečné. I kdyby zdejší tůňka byla kontaminovaná okolním prostředím, nebyla by pravděpodobně nijak znečištěna, protože celá oblast je nedotčenou divočinou.

Jezírko není jediné, v jeskynní síti jich bylo objeveno několik a největší z nich dostalo název "Jezero tekutého nebe".

Celá oblast těchto dosud neprozkoumaných jeskyní odhalila i voskovité krápníkové skalní útvary.

www.mirror.co.uk, www.dailystar.co.uk, 'www.thearchaeologist.org