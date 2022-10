Chudý farmář objevil obří podzemní jeskyni. Skrýval se v ní neznámý obří svět

Jeskyně Hang Son Doong.

Foto: Profimedia.cz

V samém srdci vietnamské džungle se nachází jedna z nejkrásnějších přírodních památek na světě. Jeskyně Han Son Doong. Když do ní vědci v roce 2009 poprvé vstoupili, nevěřili svým očím. Pyšní se obrovskými prostory a vlastním ekosystémem.

Bylo 10. prosince roku 1990. Místní farmář Ho Khanh se potuloval národním parkem Phong Nha-Ke Bang a hledal vzácné agarové dřevo. Když míjel vápencový útes, všiml si páry, která se valila z malého otvoru. Když k němu přistoupil blíž, slyšel zvuk zurčící vody. Temný svět za kamennou stěnou ho ale nelákal. Vrátil se domů a na svůj objev zapomněl.

Jeskyně Han Son Doong a její ekosystém.Zdroj: Shutterstock.com/Hoang Trung

O osmnáct let později se opět procházel lesem, když tentokrát narazil na dva speleology, kteří zkoumali místní oblast. Mezi řečí se zmínil, že kdysi narazil na zvláštní díru. „Nevzpomínám si přesně, kde jsem ji viděl," drbal se na hlavě Khanh. „Dejte mi trochu času. Najdu ji," řekl mužům. Za pár dní svůj slib splnil. Jakmile jeskyňáři uviděli otvor, rozbušilo se jim srdce. „Ten zvuk! Dole musí být ne potok, ale řeka," volali s nadšením. A měli pravdu.

Jeskyně Hang Son Doong

Téměř ihned byla zorganizována expedice. Během ní byla objevena řada větších vchodů, jež do té doby skrývala nepropustná džungle. Jakmile se speleologové protáhli dovnitř, nevěřili svým očím. Světla jejich čelovek ozářila masivní stalagnáty, podzemní řeky, doliny, starověké zkameněliny, ale také rostliny, unikátní ryby a hmyz. Před jejich očima se objevil zcela nový svět.

Výzdoba v jeskyni Hang Son Doong.Zdroj: Shutterstock.com/Davidaknight

Průzkum jeskynního systému odhalil, že jeho celková délka přesahuje 9 kilometrů. Skrze světlíky, způsobené propadem stromu, prochází denní světlo. To umožňuje, aby v Hang Son Doong rostly stromy a kameny pokrýval mech či kapradiny.

„Jeskyně je tak velká, že by se do ní věšel celý městský blok v New Yorku, včetně čtyřicetipodlažních mrakodrapů nebo by jím mohl proletět Boeing 747, aniž by se jeho křídla dotýkala obou stran," píše místní turistický průvodce Oxalis. Pyšní se až 70 metrovými stalagmity, stěnou pokrytou sintrovými kameny a tzv. jeskynními perlami velikosti baseballových míčků.

Jeskynní perly v jeskyni Hang Son Doong.Zdroj: Shutterstock.com/Vietnamstockimages

Další div světa

Jeskynní systém, skládající se z minimálně 150 menších síní, husté podzemní džungle a několika vodních koryt, je relativně mladý. Před třemi miliony lety ho do 400 milionů let vápencového podloží vyhloubila řeka Rao Thuong. Strop se zhroutil během posledních 500 000 let.

Jeskyně Hang Son Doong.Zdroj: Shutterstock.com/Kid315

Od roku 2013 mohou Hang Son Doong navštívit také turisté. Zájem spatřit největší jeskyni světa, označenou za jeden ze sedmi divů roku 2020, je obrovský. Ani speleologický výzkum nekončí. Vědci předpokládají, že celý podzemní prostor může být ještě rozlehlejší.

