Lenka Bělská 6. 3. 2024 18:33 clock 3 minuty video

Vypráví se o ní, že je domovem duchů zemřelých, kteří stráží své území před nevítanými návštěvníky. Každý, kdo by se do podsvětí chtěl podívat, musí sám sebe obětovat. To je tajemná Cueva de la Muerte. Miniaturní jeskyně, jež přináší smrt.

Kostarika je považována za zelený klenot Střední Ameriky. Je známá svou panenskou přírodou a dechberoucími panoramaty. I přes svou relativně malou rozlohu ji obývá více než 500 000 druhů rostlin a živočichů, což představuje zhruba 6 % celkové světové biodiverzity. Vyskytují se jak v deštných pralesích, tak na sopečných pláních. close Magazín Jak vypadal porod neandertálských žen: Ve srovnání s lidmi zažívaly peklo, ale měly porodní asistentky video Existuje zde však jedno místo, kde byste nepotkali ani živáčka. Cueva de la Muerte neboli jeskyně smrti. Každý, kdo do ní vstoupí, totiž během několika sekund zemře. Cueva de la Muerte Spíše než o jeskyni se jedná o díru v zemi ukrytou menším převisem. Je dva metry hluboká a tři metry dlouhá. Nachází se na úbočí aktivní sopky Poas, nedaleko hlavního města San José a krásných termálních pramenů. Většina domorodců se jí však donedávna raději vyhýbala. Kolovaly o ní legendy, které tvrdily, že se v jejím okolí nachází desítky mrtvých živočichů. Ušetřen nebyl ani jeden z místních dělníků, jenž se ji snažil prozkoumat. Dlouho tak byla zahalena tajemstvím. Zdroj: Youtube Neviditelného zabijáka odhalil až speleolog Guy van Renterghem v roce 2019. Zjistil, že drobná jeskyně je ústím „továrny na oxid uhličitý”. Pomocí speciálního zařízení, měřícího koncentraci a pohyb plynů, zjistil že z hlubin země proudí až desítky kilogramů CO 2 za hodinu. S největší pravděpodobností ho produkují podzemní ložiska nerostů, jež jsou vystavována vysokým teplotám a tlaku. A jelikož je tento plyn těžší než vzduch, drží se při zemi. Navíc se shromažďuje u vchodu, kde vytváří „kaluž”. close Magazín Najdete na obrázku 10 zvířat během 22 sekund? Podle autorů testu to dokáží jen děti a geniální dospělí video „Je jedním z nejpozoruhodnějších rysů jeskyně,” říká biolog Keith Christenson. „Je dlouhodobě stabilní, s téměř 100% koncentrací oxidu uhličitého. Navíc je dostatečně hluboká na to, aby všechna malá zvířata, která do ní vstoupí, zemřela.” Turistická atrakce Podle vědců zde nejčastěji umírají krysy, hadi a malí ptáci. Vysoké koncentrace CO 2 jsou toxické a narušují schopnost krve přenášet kyslík. Živočichové se proto během několika sekund udusí. I při nižších hodnotách však způsobuje zrychlení dýchání, srdeční arytmii a poruchy vědomí. Hustota na úrovni 10 a více procent navíc vyvolává křeče a kóma. Zdroj: Youtube I přestože je jeskyně smrtelně nebezpečná, patří mezi oblíbené turistické atrakce. Navštívít ji lze ale pouze s certifikovaným průvodcem, který pomocí pochodně odhalí, jak nedostatek kyslíku dokáže uhasit plamen. Zdroje: www.tropicalbats.com, www.a24.com, www.costaricantimes.com

