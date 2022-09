Muž se schoval před bouřkou a objevil zázrak. Obří jeskyně má vlastní mraky

Elena Velímská

Nedotčená po miliony let, největší jeskyně na světě se skrývala v husté džungli. K objevu tohoto jedinečného a zcela ojedinělého místa přispěla náhoda. Po druhé se ji však podařilo najít až po deseti letech usilovného hledání. Dnes tento zázrak přírody s neuvěřitelnými krasovými perlami můžou obdivovat na vlastní oči i turisté.

Kdyby tenkrát nehřmělo

Příběh úžasného objevu začíná v roce 1990 ve vietnamském národním parku Phong Nha-Ke Bang. Místní občan, pan Ho Khanh tam sbíral dřevo. Náhle začalo hřmít. Hledal místo, kde se před bouřkou a lijákem schovat a ve vápencové skále spatřil otvor. Valily se z něho mraky a z útrob bylo slyšet hučící řeku. Když vešel dovnitř, ocitl se v jeskyni. Tehdy netušil, že našel vchod do největší jeskyně naší planety a jaké krásy skrývá. Když se vrátil domů, svůj úkryt vypustil z hlavy.

Od roku 1992 pátral v oblasti národního parku po nových jeskyních speleologický tým pod vedením slavného jeskyňáře Howarda Limberta z Britské asociace pro výzkum jeskyní. Khanh si vybavil vzpomínky na úkryt v jeskyni. Jeskyňářům lámanou angličtinou o ní vyprávěl a nakreslil obrázky vchodu, mraků i řeky. Ujistil tak tým, že se tam musí nacházet velká jeskyně. Chtěli, aby jim Khanh jeskyni ukázal. On si ale nemohl vzpomenout, kde přesně se tehdy skrýval. Vypravil se jeskyni hledat. Týden sám bloudil džunglí. Vchod do jeskyně hluboko v tropických lesích znova nenašel.

Znova objevená

Vytrvalý Khanh se však nevzdával. Vchod do jeskyně našel po letech usilovného pátrání až v roce 2008. Když se Limbertův tým do Vietnamu v roce 2009 vrátil, Khahn je k otvoru do jeskyně zavedl. „Když jsme do jeskyně vstoupili při našem prvním průzkumu v roce 2009, netušili jsme, že jsme objevili největší jeskyni na světě," řekl Limbert v rozhovoru pro AccuWeather. „Uvědomili jsme si však, že se velmi liší od všech ostatních jeskyní, které jsme předtím zkoumali. Po dokončení průzkumu, bylo zřejmé, že je největší na světě. Původní průzkum byl dlouhý a náročný, první tým zkoumal a mapoval jeskyni 22 hodin," řekl Limbert. Jeskyně dostala jméno Son Doong.

Son Doong – Rajská zahrada

Hlavní komora prastaré jeskyně je nejméně 15 kilometrů dlouhá a 100 metrů široká. Nejvyšší bod stropu dosahuje výšky 245 metrů (38 mil. m³). Jsou tu dvě propadliny, které vznikly před tisíci lety, když se zřítil strop. Ze „světlíků“ ve výšce 650 metrů do částí jeskyně pronikají sluneční paprsky. Během let se jimi dovnitř dostala semena rostlin a částečky půdy a úpatí propadlin tak pokryla džungle z nespočtu vzácných rostlin. Některé jsou až 50 metrů vysoké. Jeskyně je domovem rozmanitých druhů fauny i flory. Žijí zde ptáci, brouci, hadi, žáby i drobní savci. Limbertův tým zde objevil i sedm nových druhů živočichů – bílé ryby, bílé stonožky až metr dlouhé, i bílé pavouky. Kromě živých divů přírody jsou tu nádherné krasové perly. Stalagmity a další jedinečné skalní útvary a úkazy, labyrinty, tunely, řeky a hluboká jezera. Byla objevena i 400 milionů let stará zkamenělina korálu. V některých částech jeskyně panuje naprostá tma.

Jeskyně má své vlastní počasí. Je tu stálá teplota kolem 22 °C. Naprosto jedinečné a snad nejpůsobivější jsou mraky. Vznikají odpařováním vody, když jedním ze čtyř hlavních otvorů pronikne do jeskyně teplo. „V zimních měsících je jeskyně bez mraků," řekl Limbert. "Je křišťálově čistá. V tomto období je v jeskyni vyšší teplota než venku.“ Když mrak vystoupá ke stropu, vysráží se v kapky a začne „pršet“. To je dle Limberta v jeskyních velmi vzácný jev. Kromě toho tu i díky vyrovnávání vnějšího a vnitřního tlaku proudí vzduch, takže tu vane či dokonce fouká vítr. „Son Doong je opravdu jedinečné místo na této planetě,“ řekl Limbert, „… je to opravdu neuvěřitelný zážitek.“

Zážitek pro dobrodruhy

V současné době pořádá „dobrodružné“ zájezdy na prohlídku jeskyně jediná společnost, která na to má povolení – Oxalis Adventure. I dle Limberta to není „procházka růžovým sadem a vyžaduje určitou zdatnost a horolezecké zkušenosti“. I tak je o návštěvu toho přírodního zázraku nebývalý zájem turistů z celého světa. A jelikož je kvůli ochraně jeskyně povolen vstup nanejvýš tisíci zájemců ročně, je na jeho prohlídku dlouhá „čekací listina“. Během výpravy projdou návštěvníci během čtyř dnů hlavní chodbu. Spí ve stanech, doprovází je nosiči, průvodci a odborníci, včetně těch, kteří jeskyni zkoumali. „Zájezd“ stojí 3 000 dolarů. Oblast je nyní nejoblíbenější turistickou destinací ve Vietnamu. (viz video)

Zkoumání Son Doong pokračují a stále se objevují nové labyrinty a prostory pod vodou.

