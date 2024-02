Film Prci prci prcičky, v angličtině American Pie, se stal velmi populární filmovou sérií, která se od svého prvního uvedení v roce 1999 stala určující teenagerskou komedií své doby. Čtyři hlavní protagonistky, Jessica, Michelle, Heather a Vicky jsou neskutečné kočky i dnes, s padesátkou na krku.

Prci prci prcičky je synonymum teenagerské komedie konce 90. Let. Filmové série nejenže zanechala výraznou stopu v popkultuře, ale také předvedla talentované herecké obsazení. Mezi tímto obsazením vynikaly ženy svými nezapomenutelnými výkony, které v sobě spojovaly humor, vřelost i složitost postav.

close info Profimedia zoom_in Prci prci prcičky reunion 2020

Jak vypadají dnes?

Kultovní komedie Prci prci prcičky představila divákům nezapomenutelné obsazení postav, které se pohybují v problémech a veselých situacích dospívání. Je jasné, že kromě čtyř hlavních hrdinek se ve filmové sérii objevila i další zvučná jména a nezapomenutelné komediální výkony.

Jaká ale byla kariéra a jaké je současné postavení hereček z této komedie? Jak vypadají čtyři hlavní hrdinky dnes, mnoho let po rolích, které určily jejich kariéru? Ve všech čtyřech případech můžeme mluvit o nadčasovém půvabu.

A co ti ostatní? I ty uvidíme v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Natasha Lyonne, Tara Reid, Alyson Hannigan a Shannon Elizabeth i po desetiletích od uvedení filmu do kin nepřestávají okouzlovat diváky svým neutuchajícím talentem a přítomností.

Jessica - Natasha Lyonne

Natasha Lyonne ztvárnila roli Jessicy a nabídla bystrou a sebevědomou postavu, která zanechala v divácích trvalý dojem. Lyonneová se narodila 4. dubna 1979 a má za sebou zářivou kariéru s rolemi v kritikou oceňovaných seriálech, jako jsou Orange Is the New Black (česky známe jako Holky za mřížemi) a Ruská panenka.

Ve svých 44 letech svým osobitým stylem a charismatem stále okouzluje diváky a s grácií a vitalitou ztělesňuje podstatu své postavy z Prciček. Je to velká kočka.

close info Profimedia zoom_in Natasha Lyonne 2024

Michelle - Alyson Hannigan

Alison se narodila 24. března 1974 a brzy jí bude padesát. Je známá právě především díky roli svérázné a roztomilé nadšenkyně pro tábory kapel, Michelle. Její hláška "jednou na táboře" se stala jednou z nejcitovanějších hlášek z tohoto seriálu.

Hanniganové kariéra vzkvétala díky významným rolím v seriálech Buffy, přemožitelka upírů a Jak jsem poznal vaši matku.

Nyní, na prahu padesátky, Hanniganová vyzařuje sofistikovanou a zároveň hravou eleganci a dokazuje, že její šarm a vtip jsou nadčasové.

close info Profimedia zoom_in Alyson Hannigan v prosinci 2023

Heather - Mena Suvari

Mena Suvari si zahrála sladkou Heather, která si získala srdce svým upřímným a starostlivým chováním. Suvari se narodila 13. února 1979 a její herecká kariéra je rozmanitá, včetně rolí ve filmech jako Americká krása. I dnes si zachovává éterickou krásu. Posuďte sami:

close info Profimedia zoom_in Mena Suvari

Vicky - Tara Reid

Tara Reid se narodila 8. listopadu 1975 a do popředí zájmu se dostala také rolí Vicky ve filmu Prci prci prcičky. Její ztvárnění středoškolačky, která se potýká s problémy ve vztazích a intimitou, našlo u mnoha lidí ohlas.

close info Profimedia zoom_in Tara Reid o své narozeninové noci v listopadu 2023

V průběhu let se Reidová objevila v různých filmech a televizních pořadech a z teenagerovské ikony se stala všestrannou herečkou. Dnes, ve svých 48 letech, Tara Reidová s grácií přijala svůj vývoj v zábavním průmyslu a zachovala si mladistvý lesk a energii.

Půvab nezná věk

Představitelky Jessicy, Michelle, Heather a Vicky prošly Hollywoodem s pozoruhodnou houževnatostí a talentem. Jejich kariéry po skončení Prciček jsou důkazem jejich všestrannosti a talentu.

Všechny tyto krásky jsou příkladem toho, že půvab a elegance nejsou věkově omezeny. Jejich pokračující úspěch a zářivý vzhled dnes slouží jako pocta jejich ikonickým rolím a dokazuje, že stejně jako dobré víno se časem jen zlepšují.

Stejně jako nadčasový půvab filmu, v orginále nazvaného American Pie, nám tyto herečky připomínají, že šarm a půvab jsou věčné.

Zdroje: www.tvguru.cz, cs.wikipedia.org, www.csfd.cz