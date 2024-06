Externí autor 6. 6. 2024 clock 3 minuty

V každém znamení se skrývají povahové vlastnosti jeho nositele. Některé jsou pozitivní, jiné méně, přesto se s nimi dá pracovat. Ale pokud jste se narodili v jednom z následujících, gratulujeme. Máte totiž neuvěřitelně čisté srdce a skvělou povahu.

Čisté srdce a skvělá povaha jsou vlastnosti, kterými zas tak moc lidí neoplývá. Najít někoho takového je, jako kdybyste našli diamant. A jestli máte kolem sebe dobrosrdečného člověka, držte se ho. Přátelství s ním je totiž nesmírně motivující a pozitivní.

Která znamení zvěrokruhu tedy sází na laskavost a optimistickou povahu? Podívejte se:

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lidé narození ve znamení Lva patří mezi znameními zvěrokruhu k těm nejdobrosrdečnějším. Když se to vezme kolem a kolem, vlastně popírají svou image jedinců, kteří milují pozornost a obdiv. Ano, tohle mají Lvi opravdu rádi, ale rozhodně z té spousty pozornosti nijak nezpychli.

Jsou to velmi pohostinní a přátelští lidé, kteří by za své blízké dýchali. Od Lva nečekejte podraz, to by si raději nabil sám. Je připraven vždy pomáhat a bude bránit vaši čest za všech okolností. Je to nebojácný chlápek, takže s ním po boku zvládnete naprosto všechno.

Přes všechny tyhle pozitivní vlastnosti musíme přiznat, že i Lev má své mouchy. Moc ho nekritizujte, protože jinak se naštve a víte, jak to dopadá, když Lev zařve. Občas můžete slíznout i nějakou urážku. Na druhou stranu Lev své výhrady nikdy nemyslí tak úplně doslova a často na ně po chvíli zapomene.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Vodní znamení Raka jede na emocionální vlně a na jeho zrozencích je to taky dost vidět. Jsou až neskutečně dobrosrdeční a své blízké a přátele opravdu milují. Na úkor svého pohodlí i potřeb se snaží pomáhat druhým, což se na nich může časem podepsat.

Jestli máte mezi blízkými přáteli Raka, upřímně vám závidíme, protože takový člověk o vás projevuje skutečný zájem. I když se snažíte skrývat bolest, on vycítí, že máte problém a přispěchá na pomoc.

Jak už to u citlivých a emočně nestabilních lidí bývá, je Rak poněkud náladový. Tím, že na sebe nabírá všechno utrpení světa, přestává kolem sebe vidět pozitivní věci a mění se v ustaraného pesimistu. Pokud blízká osoba zraní Rakovy city, bude to brát jako zradu a na hodně dlouho, klidně i na pár let se stáhne.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

A máme tady dalšího cíťu, neboli Ryby. Tohle oduševnělé znamení vás jako přítel rozhodně nezklame, protože nesnáší když jeho blízcí trpí. Je vždy připraveno naslouchat a umí se nejenom vcítit do situace druhých, ale také dobře poradit.

Mimochodem, dělají to opravdu s láskou, pro dobro svých bližních a v životě by je ani nenapadlo, aby po té, co vám pomohli, za vám přišli s poznámkou, když já tobě, tak teď ty mě. Takhle Ryby opravdu nefungují.

Pozor na to, že když budete Ryby využívat až moc, může se stát, že na povrch vypluje jejich obranný mechanismus, díky němuž tohle znamení bývá občas i kruté.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Překvapuje vás, že se v tomhle seznamu dobrosrdečných lidí objevuje i Střelec? Znamení, které miluje svobodu a dobrodružství? Nemohli byste se mýlit více.

I když Střelci ve své poněkud naivní upřímnosti co neví, to nepoví, rádi stmelují své nejbližší a vždy je zajímá, jak se mají.

Máte problém? Střelec je ochoten zařídit záchrannou misi i z druhého konce světa. Sice působí a vlastně i je chaotik, to ale nemění nic na tom, že by se pro ostatní rozdal.

