1. 6. 2024

Říká se o vás, že vyřešíte cokoli, od složitého problému až po složení Rubikovy kostky? Pak jste se nejspíš narodili v jednom z níže uvedených znamení zvěrokruhu a patříte díky tomu k nejvynalézavějším a super tvůrčím lidem na světě.

Někdo stojí před problémem a přemýšlí, jestli se má zhroutit teď nebo až za chvíli, protože zkrátka nevidí cestu, kudy z maléru ven. A pak jsou druzí, kteří zanalyzují situaci, vyhodnotí možnosti a během krátké chvíle položí na stůl řešení. Možná si řeknete, vedly ho zkušenosti. Souhlasíme, ale přihazujeme i vrozené dispozice, typické zejména pro jedno z pěti následujících znamení zvěrokruhu.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

I když se vám to rozhodně nemusí zdát, Kozoroh je takový praktický vědátor. Jde na věci se zdravým selským rozumem a lehkostí, proto patří k nejvynalézavějším znamením zvěrokruhu. I kdyby z milionu existoval jediný správný způsob vedoucí k řešení, buďte si jisti, že Kozoroh ho najde.

Ocitnete se v horách, bez možnosti jídla a prostoru ke spaní, což po delším treku není nic moc. Máte-li s sebou Kozoroha, není důvod, abyste se hroutili. Ten totiž určitě přijde na nějaké řešení. Když neobjeví Perníkovou chaloupku, tedy postel i s jídlem, zcela určitě vymyslí provizorní lůžko a najde i něco k snědku.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Analytická perfekcionistka. Tak by se dalo označit znamení Panny. Lidé narození v tomto znamení jsou obdarováni dokonalým smyslem pro detail, díky kterému jim neunikne sebemenší chybka kdekoliv. K řešení problémů používají svůj jedinečný intelekt a vynalézavost.

Panna je nesmírně praktická a vždy hledá cesty, jak zlepšovat stávající funkční systém, aby běžel pokud možno ještě lépe. V tomhle ohledu je tedy nesmírně vynalézavá.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Znáte takové ty chytráky, co vám řeknou, potřebuju vyřešit to a to, včera bylo pozdě. Dobrá rada nad zlato. Sežeňte si Blížence. Ten je totiž nejenom chytrý a pohotový, ale také má spoustu nápadů, jak si s daným problémem poradit.

O našich lékařích se kdysi říkávalo, že umí vydloubnout nádor i pletacím drátem. Tenhle bonmot pochází naštěstí z dob dávno minulých, ale zato perfektně demonstruje Blížence. Ti totiž také zmapují prostředí, a pak si vystačí i s málem, aby došli k řešení.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Kde je vůle, tam je cesta, tvrdí další znamení zvěrokruhu – Býk. Co mu rozhodně lze závidět, je jeho silná vůle i fakt, že pro něj neexistuje, že něco nejde. Překážky bere jako výzvy. Tvrdíte, že to nepůjde? Tak já vám ukážu, že ano.

Tenhle celoživotní postoj lidí narozených ve znamení Býka je dokonalým předpokladem například pro startupové prostředí, pro něž je právě nezdolná vůle a tvůrčí schopnosti základním předpokladem k úspěchu.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Lidé narození ve znamení Štíra by se uplatnili jako detektivové nebo vyšetřovatelé. Jejich vynalézavost definuje nejenom vysoké IQ, ale také intuice, díky které dokážou rozpoznat i to, co dosud nebylo objeveno nebo vyřčeno.

Pokud Štírovi nabídnete smysluplný důvod, kterým změní svět k lepšímu nebo alespoň pomůže konkrétní dobré věci, pište si, že ho nic nezastaví. Svým bystrým intelektem vytvoří jedinečné řešení, které nejenom jeho posune dál.

