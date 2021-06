Říkali jí Černá smrt: Ruská dívenka napadala a masakrovala nacisty v převlečení

Rekonstrukce bojů na východní frontě - ilustrační foto

Foto: Profimedia.CZ

Jevdokia Zavalijová neměla mezi střílejícími vojáky co pohledávat. Nejenže byla ženou, ale navíc jí ještě ani nebylo osmnáct. Přesto vzala do rukou kulomet a stala se postrachem nacistů. Dokonce to dotáhla na velitelku čety, která čítala 500 mužů.