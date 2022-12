Ne všechno z historie nám dává smysl. Takovým případem je i Ježek. Velmi nebezpečný předmět ze 17. století. 99 % lidí nenapadne k čemu sloužil.

A tak je možné, že nás historie bude dál překvapovat s předměty, o kterých jsme neměli sebemenší tušení.

Ježek: Toto je velmi nebezpečný předmět ze 17. století

Spousta předmětů, které se nám dochovaly z dávné minulosti, mají i dnes nějaký smysl. I proto platí, že ne všechno staré "patří do starého železa" a má se vyhodit. Na tom se shoduje nejeden odborník.

Když se však všichni vědci světa přikloní k myšlence, že to, co fungovalo dřív, může stejně posloužit i dnes, máme tak trochu ruku v rukávu. Recyklace není pouze o tom zbavovat naši planetu odpadu a vytvářet prostor pro ten nový, je také o tom využít to, co už jednou fungovalo. Možná i proto vám dnes představíme Ježka. S tím živým ale tentokrát nic společného nemá. Jde o jakýsi předmět, u kterého byste jistě dlouho tápali, k čemu tak asi mohl sloužit.

Abychom vám problematiku a význam recyklace více přiblížili, představíme vám úžasnou vícehlavňovou zbraň. Tedy zmíněného Ježka. Říká se mu Sturmkolben nebo Igel a vyroben byl pravděpodobně v období třicetileté války. Ta se odehrála v první polovině 17. století, přesně pak v letech 1618-1648.

Ačkoliv se může zdát, že války plodí jen samé zlo, úplně tomu tak není. Občas nám ukáží lidský charakter, jindy sílu, kterou v sobě lidé našli ke svému přežití anebo třeba důmyslný vynález.

99 % lidí nenapadne, k čemu sloužil

Tak důmyslný, že by zhruba 99% ze sta jen kroutilo hlavou, než by se jim podařilo rozluštit, k čemu tento výjimečný předmět skutečně sloužil. Sturmkolben byl vyroben jako mocná zbraň, která je nyní uložena v Armádním muzeu ve švédském Stockholmu.

Tento Ježek pak sloužil na principu děla a využíval staré hlavně. Ty byly vyrobeny převážně v období 15. a 16. století.

Vítězně stával na lafetě, jakémsi podstavci, který byl určen pro upevnění zbraně, aby se dosáhlo její zvýšené stability. Proč si ale lidé ze 17. století dávali tak moc záležet na tom, zda má ta či ona zbraň pevné a stabilní umístění?

Odpověď je poměrně jednoduchá. Pokud byl Sturmkolben skutečně jakýmsi dělem, stabilní zázemí znamenalo přesnější palbu. Ta v tomto případě měla být jasným zasažením cíle. Pokud Sturmkolben skutečně vznikl na třicetilé války, tedy v časech zlých a nejistých, jakákoliv stabilita byla vítána.

Sturmkolben byl ale také používán jako Pechlanzen. Smolné kopí, měřící více než dva metry. V době, kdy se tyto zbraně používaly, se následně jejich hlavně po vystřelení zachytily o šindelovou střechu domu, hořící dehet se rozstříkl kolem a oheň postupně odpaloval nabité hlavně.

