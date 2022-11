Vyschlé jezero odhalilo tajemný zakonzervovaný svět. Na dně žila supercivilizace

Lenka Bělská

Jezero Powell.

Klikatící se jezero Powell mezi Utahem a Arizonou je považováno za jednu z nejkrásnějších umělých nádrží na světě. Málokdo však tuší, že na jejím dně jsou pohřbeny domovy původních indiánských kmenů, které zde žily tisíce let.

Jezero vzniklo záměrným zatopením blízkých kaňonů řekou Colorado při stavbě přehrady Glen Dam v roce 1966. I přesto, že je zdrojem pitné vody pro nejméně 1,5 milionů lidí, elektřiny i turistickou atrakcí, jež přitahuje statisíce cestovatelů ročně, zůstává ústředním tématem moderních ekologických hnutí.

Kvůli vysokému pouštnímu klimatu a porézní geologii dochází k obrovskému odpařování vody a průsakům. To má za následek sesuvy půdy, usazování sedimentů a snížení průtoku. Dlouhotrvající sucha navíc způsobují vysychání vodního koryta. „V posledních letech je nádrž naplněna pouze z 26 %," vysvětluje výkonný ředitel Glen Canyon Institute Eric Balken.

„Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Indiánské území, kdysi považováno za srdce domorodé kultury, máme nyní jako na dlani," přibližuje antropolog Navajo Nation Erik Stanfield. „Sucho odhalilo posvátná místa kmenů Navajo, Hopi, Pueblo a Paiute a mnoha dalších."

Ve vysychajícím jezeře vědci odhalili pohřebiště, budovy, sýpky nebo zbytky nádobí. Pouštní klima a studená voda navíc artefakty dokonale zakonzervovala. „Například střešní trámy vypadají, že jsou staré deset let, ne tisíc," raduje se Stanfield.

Znovuobjevená archeologická místa

Téměř denně se z vody vynořují dávno zapomenuté památky, o nichž si archeologové mysleli, že jsou navždy ztraceny. „V roce 1957 jsem byl studentem, když jsem zaslechl výzvu, jejímž cílem bylo zmapovat obydlí, petroglyfy a keramiku, které za sebou zanechaly generace místních domorodců ještě předtím, než bude území zatopeno," vzpomíná antropolog.

Všichni podle něj předpokládali, že vzácná archeologická naleziště budou zaplavena a zničena. Ukázalo se však, že nejméně čtvrtina lokalit zdokumentovaných v projektu Glen Canyon stále existuje.

„Před patnácti lety bychom mávali vodákům. Nyní jsou kolem nás jen červené balvany. Jako kdyby si posvátná indiánská krajina brala zpět to, co ji náleželo," přemýšlí Stanfield a dodává, že zároveň s projektem záchrany kulturního dědictví by měl existovat i plán, jak se vypořádat se suchem.

