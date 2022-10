Prohlédněte si nádherné bubliny v zamrzlém jezeře. Pozor! Jsou smrtící a zabíjí

Elena Velímská

Přestože metanové bubliny uvězněné pod vrstvou ledu je možné pozorovat v mnoha světových jezerech, která v zimě zamrzají, jezero Abraham v kanadské Albertě je mezi nimi výjimečné a svými bublinami proslulé. Je to díky hustotě, obrovskému množství a velikosti bublin a nádherně průzračnému ledu, který silné větry doslova vyleští. I kvůli tomu je v zimě oblíbenou a vyhledávanou destinací turistů z celého světa.

Abrahamovo jezero

Abrahamovo jezero neboli Jezero Abraham je umělé jezero v oblasti Kootenay Plains u kanadských Skalistých hor v západní Albertě. Leží na řece North Saskatchwan. Má rozlohu 53,7 km² a je dlouhé 32 kilometrů. Je největší vodní nádrží v Albertě. Má průzračnou tyrkysově modrou barvu a proto i v létě nemá o návštěvníky nouzi. V zimě pak nabízí neuvěřitelné fascinující pohledy pod svou zamrzlou hladinou. Tisíce a tisíce bublin vytváří nepopsatelné obrazce, tvary. Některé připomínají šperky, jiné podivuhodné květy či rostliny. Jiné tvoří věže a neobvyklé stavby. Prostě nádherné zimní království. Voda v Abrahamově jezeře začíná zamrzat v prosinci. V pravé podvodní kráse vynikne v lednu, kdy se ze dna uvolní dostatečné množství bublin a led je silný. Zamrzlé může zůstat až do března. Ale záleží samozřejmě na počasí.

Metanové bubliny

Obrazy z bublin vypadají jako malý zázrak. Je to však přirozený jev. Metanové bubliny se tvoří ve všech vodních nádržích. Organickou hmotu – listí, větve i uhynulé živočichy na dně rozkládají bakterie. Rozkladem vzniká plyn metan, který stoupá vzhůru. Když jezero začne zamrzat, stoupající bubliny se promění v bílé útvary a na své cestě vzhůru k hladině zamrzají a různě se na sebe vrší. Zůstanou uvězněné pod ledem. Když led roztaje, uvolní se do atmosféry.

Metan je hořlavý, pokud by případně nějaká bublina praskla a někdo nad ní škrtnul sirkou, hořel by. Prý se tím lidé i občas baví a zkouší to. Metan je přirozeně se vyskytující plyn. Patří mezi skleníkové plyny. Uvádí se, že je horší než oxid uhličitý. Jeho tvorbě zabránit nelze. Vrásky na čele však dělá klimatologům hlavně proto, že se tvoří i pod permafrostem, kterého následkem oteplování ubývá. Tak se do atmosféry uvolňuje čím dál víc metanu. Velké množství by planetě rozhodně neprospělo.

