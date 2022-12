Antarktida je zemí věčného sněhu a ledu. Permafrost, dlouhodobě zmrzlá půda, je také největší zásobárnou vody na světě. Pod věčným ledem se ale objevují mnohé záhady. Například snímek z vesmíru odhalil obří díru pod ledovým příkrovem. Je zde jezero duchů?

Dávná anomálie skrývající se pod ledem dala vědcům náměty pro spoustu otázek. Satelitní snímek z vesmíru totiž ukázal obří díru v ledu, která by mohla být důkazem pro teplé podledové proudění, anebo by mohla vést k tak zvanému záhadnému jezeru duchů. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Obří díra u Rossova ledového šelfu

Ve věčně zmrzlé krajině Antarktidy žije asi tisícovka vědců, kteří zde vedou intenzivní výzkumy a pozorování. Celoročně zde sledují změny klimatu a studují historii Země. V tomto místě nejsou neobvyklé ani teploty kolem - 90 °C. Kromě vlastního výzkumu se vědci při získávání poznatků o dopadech tání ledovců a stoupající hladiny moří spoléhají i na data z NASA a Evropské kosmické agentury (ESA). A právě díky těmto datům byla zaznamenána obří díra, která se otevřela poblíž Rossova ledového šelfu.

Nejde o proudy, ale o něco prastarého

Prohlubeň v ledovém příkrovu je obrovská a je hluboká zhruba 150 až 200 metrů. Družice ESA CryoSat-2 využívá radarovou technologii k vytváření 3D map Antarktidy. A právě tato družice anomálii objevila, což upoutalo pozornost glaciologa Kellyho Brunta. Ten přišel s vysvětlením, že by díru mohly způsobit teplé oceánské proudy, které by roztavily led zespodu. Jenže tyto proudy by musely bát spojeny s oceánem, který je ale vzdálen desítky kilometrů. Pravděpodobnější teorií je, že se pod ledem skrývá něco prastarého, co díru vytvořilo.

Mýtus jezera duchů

Antarktida měla dříve geologicky jiné klima. Asi před 15 miliony lety možná na povrchu existovala tekoucí voda, která se zachytila v podobě jezer několik kilometrů pod ledovým příkrovem. Tato místa dostala název "jezera duchů".

"Tato místa nazýváme jezera duchů, protože jsou pro nás neviditelná, dokud se něco nestane a neodhalí se," vysvětluje profesor Frank Muller-Karger. To by bylo rovněž vysvětlením pro podivnou družicí zaznamenanou anomálii. Možná vznikla v důsledku těchto jezer, která se pravděpodobně rozkládají pod rozsáhlými oblastmi Antarktidy a mohou se vzájemně ovlivňovat.

Tekutá voda na pólech

V roce 2016 letecké skenování pomocí radaru pronikajícího ledem odhalilo anomálii téměř kilometr a půl pod povrchem, kdy se jednalo také o jezero duchů. Přestože je všude kolem jen led a sníh, voda v těchto místech zůstává tekutá a může se tak přesouvat z jednoho jezera do druhého. Právě tento podledový pohyb vody zřejmě způsobil propad vodního ledu, čímž vznikla obří díra.

