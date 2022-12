Ačkoliv jsou potápěči zvyklí na cokoliv, i jim se občas stane něco nečekaného. Tak tomu bylo také v případě, kdy se ponořili do jezera, aby pozorovali živočichy. Našli totiž objekt, který jim vyrazil dech. A to doslova.

A tak se z jednoho obyčejného ponoru stalo rázem poměrně velké a nezapomenutelné drama.

Potápěči se ponořili do jezera, aby pozorovali živočichy

Řeč je o potápěčích z projektu Haliburton Project. Ti měli za úkol prohledat jezero MacDonald v kanadském Ontariu. Tedy nic, co by neznali. Jejich hlavním úkolem bylo zjistit, jací živočichové a jaké rostliny se pod hladinou jezera nacházejí.

Ovšem to, co si potápěči myslí, že uvnitř toho či onoho jezera objeví, nemusí vždy korespondovat s realitou. A to se stalo i v tomto případě. Kromě zmíněných živočichů totiž potápěči z Haliburton Project objevili něco mnohem cennějšího.

Našli objekt, který jim vyrazil dech

Během jednoho z mnoha ponorů totiž narazili na záhadný megalit. Obecně se má za to, že každý megalit je jakýsi objekt, tvořený převážně z velkých a neopracovaných kamenů. Tento byl tvořen dokonce ze sedmi obřích kamenů.

Ani to by však nebylo nic tak zvláštního, kdyby jeden z těchto masivních kamenů nebyl placatý. Na první pohled bylo patrné, že to nebyla příroda, nýbrž člověk, kdo tento megalit, tvořený ze sedmi 500 kg kamenů, vytvořil.

A vědci chtěli samo sebou vědět víc: „Obrátili jsme se na statistika s prosbou, aby vypočítal, jaká je pravděpodobnost, že se sedm kamenů na sebe uloží tak, že vytvoří megalit," uvedl Dave Bishop z Haliburton Forest & Wildlife Reserve.

K jejich nevelkému překvapení se pouze potvrdilo to, co si sami mysleli. Statik totiž došel k závěru, že skladba těchto sedmi kamenů, které pod hladinou jezera tvořili jasný megalit, je zcela jistě výtvorem lidí. Jak a proč ho vytvořili, je dosud neznámé.

Historicky se megality stavěly především jako památníky nebo místa setkání významných lidí. To ale nebyl jediný důvod. Megality byly také součástí pohřebních slavností nebo měly astrologický význam. Dosud nejznámějším typem megalitu je Stonehenge.

Stonehenge však, jak se zdá, není jediným megalitem svého druhu. Megality jsou rozesety po celém světě, od Dálného východu po jižní Ameriku.

Přesto je megalit umístěný v jezeře MacDonald výjimečný. Nachází se totiž pod vodou a proto jeho nalezení vyvolává mnoho otázek a ještě více nejasných odpovědí.

Vědci zatím zkoumají nejen důvod jeho postavení, ale také jeho stáří. Megalit v jezeře MacDonald byl schován pod silnou vrstvou bahna. Předpokládá se tedy, že jde o megalit starý tisíce let.

