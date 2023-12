Malá Atlantida. Tak se přezdívá tajemné zřícenině, jenž se skrývá v hlubinách největšího tureckého jezera Van. Její základy by mohly být až 3000 let staré. Může jít proto o pozůstatek ztracené civilizace Urartu, která proslula velkými pevnostmi a kovovými výrobky.

Zprávy o masivním hradu, navěky potopeném v jezeře Van, se objevují již v místních legendách. Po jeho stopách se vydali archeologové v 50. a 60. letech minulého století. V roce 1959 se tak v časopise Anatolian Studies objevil článek o „stěně z urartské doby, která vede do vody.”

Později se na záhadnou budovu zapomnělo. Dávným příběhům nevěnoval pozornost ani potápěč a fotograf Tahsin Ceylan. Do té doby, než se svým týmem, během průzkumu podvodní flóry, narazil na dlouhou zeď. „Je až čtyři metry vysoká, pokrývá plochu asi jednoho kilometru čtverečního a tvoří ji broušené kameny,” popisuje.

Podvodní hrad

Pozůstatky opevnění jsou v pozoruhodně dobrém stavu. Mohou za to velmi slané vody jezera Van. Kemalettin Köroğlu, profesor archeologie na Marmara Üniversitesi, si dokonce všiml, že mezi kameny je malta. Na jednom z nich je také vytesán lev. „Tento predátor byl oblíbeným motivem urartské civilizace, problémem je, že její dělníci ale spojovací materiál nepoužívali,” vysvětluje. Kdo tedy hrad postavil?

Zdroj: Youtube

Odborníci si myslí, že zeď, již objevil potápěč, pochází ze středověku. Její základy však pravděpodobně tvoří starověké zbytky z doby asi devátého století př. n. l., kdy se na území dnešního východního Turecka, Íránu a moderní Arménské republiky rozprostíralo království Urartu. Podrobnosti o jeho kultuře jsou stále zahaleny tajemstvím. Vyznačovala se však vyspělou metalurgií.

Hladina největšího tureckého jezera během staletí kolísala. „Jak voda stoupala, lidé své domovy museli opustit. Stopy po nich se však v hlubinách stále skrývají,” říká Tahsin Ceylan.

Ztracená civilizace

Řada historiků předpokládá, že rozšiřující se vodní plocha byla jedním z důvodů zániku vyspělé civilizace. V době kolem 7. století př. n. l. totiž do oblasti vtrhli Skytové a Médové. Domorodci, obývající oblast u jezera, tak neměli kam utéct. Jejich smutný osud prozrazují urartské ruiny z té doby, jež byly zničeny požárem.

Zdroj: Youtube

Archeologové a potápěči se shodují, že masivní zbytky hradu by mohly do tajemství zániku starověkého království vnést více světla. Podvodní vykopávky však budou trvat minimálně několik let.

