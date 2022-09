Vědci pozorují pod jezerem v Antarktidě nevysvětlitelný jev. Nesmí jej zkoumat

Lokace jezera Vostok.

Foto: NASA/ Muriel Gottrop/Ningyou - NASA / Creative commons, volné dílo

V Antarktidě byla odhalena další ohromující anomálie. Nalézá se tři kilometry pod ledem a byla objevena během přeletu nad kontinentem, poblíž ruské vědecké výzkumné stanice ve východní Antarktidě, kde bylo v 90. letech objeveno náhodně i jezero Vostok. Tentokrát jde však o magnetickou anomálii, která s jezerem zřejmě souvisí.

V sedmdesátých letech začalo mít Rusko prostřednictvím leteckého radaru podezření, že si nechtěně vybudovalo základnu na špičce velkého podledovcového jezera. Když se pokoušeli přijít na to, zdali je to pravda nebo ne, orbitální radarové mapování v kombinaci s povrchovými seismologickými měřeními potvrdilo, že podledové jezero Vostok je skutečně největším jezerem objeveným za posledních 100 let. Vostok byl objeven v roce 1994 a nachází se 1 300 kilometrů od jižního pólu na ploše 14 000 kilometrů čtverečních pod tří až čtyřkilometrovou vrstvou bezútěšného ledu polární plošiny. Jeho stáří je přibližně 35 milionů let.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jezero Vostok je skutečnou anomálií

Jezero Vostok je i vzhledem k tomu, že jej obklopuje led, stále tekuté a nezamrzlé. Když zde byla budována základna, experti zastavili práci těsně před dopadem do vody. Báli se, aby nenarušili dosud nikým nedotčený ekosystém. Jejich rozhodnutí však zanechalo řadu nezodpovězených otázek.

Jezero Vostok je asi stejně velké jako jezero Ontario, ale místy mnohem hlubší a má asi čtyřikrát větší objem. Maximální hloubky zde sahají až do 900 metrů a teplota vody zjištěná pomocí povrchových termálních skenů se pohybuje od 10 °C do 18 °C. Takto teplá voda je v zemi věčného ledu skutečně velmi překvapivá. O to více, že ruská stanice na ledu nad jezerem v roce 1983 naměřila vůbec nejchladnější teplotu zaznamenanou na Zemi - minus 89 stupňů Celsia.

Znamená to, že se někde nachází podzemní zdroj tepla.

Náčrt jezera Vostok.Zdroj: LEhAN / Creative commons, CC BY-SA 4.0

Teplá voda pod ledem? Jak je to možné

Když se experti snažili vyvrtat otvor do ledu, zjistili, že se na místě nachází zdroj energie. Celé jezero je navíc pokryto šikmou vzduchovou kupolí vysokou několik tisíc metrů, která vznikla z horké vody tajícího nadložního ledu těsně nad hladinou jezera.

Posléze i vzorky jader odebrané Rusy odhalily přítomnost mikrobů, živin a různých plynů včetně metanu, usazených v průzračné zmrzlé jezerní vodě těsně nad kopulí. "Takové položky jsou typickými znaky biologických procesů, jezero má tedy všechny ingredience neuvěřitelného vědeckého nálezu - zcela izolovaný ekosystém, vodu, teplo, dýchané plyny a současnou biologickou aktivitu,“ tvrdí hlasatel David Taylor pro televizní pořad.

Testovací místo NASA

Jakmile se vědcům podařilo vyjasnit skutečný rozsah a složení jezera, NASA jej začala testovat. Místo totiž plně vyhovuje jejich pozdější snaze zjistit více o oceánech na Jupiterovu měsíci Europa. Jak řekl Taylor, tým vědců zahájil sérii bezprecedentních leteckých průzkumů v malých výškách nad jezerem Vostok. Jejich cílem bylo zmapovat gravitační magnetickou a tepelnou aktivitu pod ledem. I když zatím není nic potvrzeno, jednou z nepravděpodobných možností je, že zemská kůra v blízkosti jezera je pod touto částí Antarktidy jednoduše tenčí.

Důvodem může být roztažení zemské kůry během vzniku samotného jezerního dna. S touto domněnkou přišel Michael Studinger z Kolumbijské univerzity. Podobné ztenčení by však zahřálo podložní horniny, a tím by se spíše snížila schopnost zemské kůry lokálně zesilovat magnetické pole Země. Takže ani tato teorie není zřejmě správná.

Více informací zde:

Zdroj: Youtube

Ztenčení by tedy mohlo být způsobeno nahromaděním kovů.

Magnetická anomálie je zde zaznamenatelná i na ručičce magnetometru v letadle, která se zde náhle vychyluje. Obvykle jsou magnetické anomálie mnohem menší a je třeba úsilí, aby je bylo možné odlišit od běžných denních změn magnetického pole. "Tato anomálie je tak velká, že nemůže být způsobena denní změnou magnetického pole," řekl Studinger.

Studinger a jeho kolegové stráví příští dva roky analýzou dat a sepisováním výsledků. To jim poté pomůže při rozhodování o umístění vrtů. NASA však bude čelit i protestům, jelikož se ekologické skupiny snaží jakékoli vrty zastavit. Nechtějí, aby bylo ohroženo nejstarší a nejčistší jezero na světě.

Zdroje:

www.news24.com, www.express.co.uk, commons.wikimedia.org