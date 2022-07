Jezevec hledal potravu a našel velký zlatý poklad. Pravděpodobně pocházel z Čech

Elena Velímská

Foto: Profimedia

Španělští archeologové se na počátku roku pochlubili největším nálezem římských mincí ve Španělsku. K objevení vzácnému pokladu přispěla podivná náhoda – sněhová vánice a jezevec.

Hlad nejlepším archeologem

Během loňské zimy zasáhla velkou část Španělska ničivá sněhová bouře Filomena. Neminula ani Asturské knížectví na severu země. A tam, poblíž obce Grado, nenadálý příval sněhové nadílky překvapil hladového jezevce, který se marně snažil kvůli bílé peřině najít něco k snědku. Pátral proto i v jeskynní puklině u své nory. O tom, že musel mít pořádný hlad, svědčí to, že šťoural velmi usilovně, protože vyhrabal pěknou hromádku mincí! Ty pak u jeho nory na jaře našel místní občan R. García.

Na prahu jedinečného nálezu

Pan García o objevu uvědomil archeology a k jeskyni jménem La Cuesta je zavedl. „Byli jsme šokováni, když jsme našli 90 mincí jen tak na zemi před norou jezevce,“ uvedl A. Fanjul, který později vedl vykopávky. „Nevěděli jsme, kolik jich může být pod zemí, dokonce ani to, zda najdeme další cenné předměty.“ Archeologové pak vykopali dalších 119 měděných a bronzových mincí. Výjimečný nález pochází z let 200 až 400 našeho letopočtu. Pro místní časopis El País badatelé uvedli, že mince byly raženy na několika různých místech od tureckého Konstantinopolu až po řeckou Soluň. Jezevčí nález je i dokladem doby, kdy se do oblasti okolo Grada dostali Svébové, velký germánský kmen původně se vyskytující okolo Labe na území nynější České republiky a Německa.

Zdroj: Youtube

Lesy La Cuesta plné pokladů

Archeologové dále sdělili, že v hustých lesích bylo ve 30. letech 20. století nalezeno 14 zlatých římských mincí z let vlády římského císaře Konstantina I. známých jako poklad z Chapipi. Domnívají se, že si oba poklady ukryli obyvatelé v době nepokojů. Proto, jak kromě jiného řekl A. Fanjul „…si myslíme si, že se zde skrývá nálezů daleko víc. Je to ideální místo, kde se můžeme dozvědět více o lidech, kteří žili v době sociální a politické nestability, která přišla spolu s pádem Říma a příchodem kmenů barbarů. Lokalita La Cuesta by mohla také poskytnout informace o pádu římské říše a vzniku středověkých království ve Španělsku.“ Výzkumný projekt financuje odbor kultury Asturie a bude dále pokračovat. Jezevec jako významný archeolog s největší pravděpodobností přenechá další nálezy svým lidským kolegům.

Šigirská modla: Záhadná socha stará tisíce let nese zašifrované sdělení Elena Velímská 3. únor 2022 četba na 3 minuty četba na 3 minuty

Zdroje: www.bbc.com, www.livescience.com, people.com