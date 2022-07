Google Maps zachytil tvář Ježíše v maďarském poli. Fotografie se stala senzací

Foto: Renata Sedmakova / Shutterstock.com

Mapy Google se staly velmi lákavým „územím“ i pro vyhledavače a milovníky paranormálních jevů. Z tepla svých bytů a kanceláří, před obrazovkou svého počítače tak mohou přiblížit místa na Zemi, kam by se nikdy nedostali. A co navíc, mohou v nich pak i odhalit to, co možná ani neexistuje. Naposledy to byla tvář Ježíše Krista.