„Je to zázrak nebo přelud?” Mónica Aramayo sama nevěděla. Automaticky vytáhla telefon a podivnou zář nad městem San Salvador de Jujuy v Argentině vyfotila. Když se na ni později podívala, byla si jistá. Na obloze se zjevil Ježíš Kristus. Neváhala a snímek vyvěsila na své sociální sítě.

Během několika hodin se stal virální. Lidé nevěřili vlastním očím. Byli přesvědčení, že nejde o náhodu. Naopak. Syn Boží se nad Jižní Amerikou objevil záměrně.

Postava, vytvořená mraky a slunečním jasem, se totiž nápadně podobná soše Krista Spasitele v brazilském Rio de Janeiru.

Stejně jako památka světového kulturního dědictví UNESCO, měla i ona roztažené ruce a splývající tuniku. Její hlava byla ale navíc ozdobena trnovou korunou.

„Dostalo se nám požehnání,” napsala Monica u příspěvku. I tato mladá žena je, jako další Argentinci a Brazilci, silně věřící.

Katolicismus v Latinské Americe

Odborníci tento fakt nazývají jako „duchovní dobytí Latinské Ameriky“. Kolonizátoři totiž přišli také s misionářskými řády, jež pracovaly na obrácení velkých amerických domorodých národů ke křesťanství.

Zpočátku se setkali s odporem. Jakmile ale Jezuité začali v druhé polovině 16. století zakládat kostely, školy, univerzity a misie, katolická církev se stala součástí běžného života.

Zrcadlila se jak v používání španělského nebo portugalského jazyka, odívání do západního oblečení, tak poevropštění zemědělství. Zároveň ale své ovečky chránila před zotročením jinými velmocemi.

Ježíš nad Argentinou

Není tedy divu, že snímek postavy s roztaženýma rukama okomentovalo tisíce lidí. „Děkujeme za fotku, která nám umožňuje pokračovat na naší cestě a mít lepší naději na zítřek,” napsal Carlos Daniel Nieva.

Mariela Romano ale spíše pocítila strach. „Pán si pro nás všechny brzy přijde. Měli bychom být připraveni,” varovala.

Romina Salinas jí na to skepticky odpověděla: „Kdyby se Ježíš vrátil, nechal by nás zmizet, protože nestojíme za nic. Já si osobně všimla jen slunce procházejího skrze mraky. Lidé vidí jen to, co chtějí.”

Uživatelka sociální sítě má pravdu. Obrázek je skvělým příkladem pareidolie. Jevu, kdy náš mozek interpretuje náhodné obrazy nebo vzory jako tváře či postavy.

Alma Ramire však upozornila, že když „lidé touží po Bohu, každé podobné znamení je může rozveselit.”

