Zázraky se zřejmě dějí. Tomu je důkazem i tento úžasný vánoční objev: V Izraeli našli hrobku ženy, která pomáhala Marii u porodu Ježíše.

Ačkoliv byl Ježíš údajně počat "neposkvrněným" početím, na svět mu přece jen někdo pomáhal.

Úžasný vánoční objev

Uprostřed lesa v Jeruzalému se vědcům podařil skutečně mimořádný objev. Našli tam totiž pohřební jeskyni. To by asi nebylo nic tak mimořádného, pokud by právě tato jeskyně nebyla pohřebním místem ženy, jež přivedla na svět Ježíše.

Tento fakt prozradily nápisy, které se uvnitř jeskyně nacházely. Na nich bylo napsáno jméno Salome a ta, jak je známo, byla porodní bábou Marie. To následně potvrdil i Izraelský úřad pro starožitnosti.

Kromě objevu samotné jeskyně se vědcům podařilo najít také pozůstatky obchodů a spousty olejovým lamp. Ty vědci následně datovali do období zhruba 9. století. Tedy do časového pásma, kdy se olejové lampy těšily velké oblibě. Využívány byly právě během modliteb.

"Domníváme se, že sem přicházeli poutníci, půjčili si olejovou lampu, vykonali v ní modlitbu a pokračovali v cestě. Je to podobné, jako když dnes jdete k hrobu uctívaného rabína a zapálíte tam svíčku," řekl Zvi Firer, jeden z výzkumných archeologů Izraelského úřadu pro starožitnosti.

Tento objev je významný nejen pro blížící se událost znovuzrození Ježíše Krista, ale také sám o sobě. Vědci se tak díky němu mohou o životě Ježíše a jeho matky Marie dozvědět mnohem více.

Salome, jakožto porodní asistentka Marie, je zmíněná v evangeliu svatého Jakuba. Právě to vypráví nejen o Mariině početí, ale také cestě do Betléma, na kterou se vydala se svým manželem Josefem.

Jakubovo evangelium také zmiňuje první roky Ježíšova života a Jakub, jakožto autor, je v něm zanesen jako syn Josefa. Pokud jsou tyto informace skutečným záznamem Ježíšova života, byl Jakub Ježíšův nevlastní bratr.

"Jméno Salome bylo v období Druhého chrámu běžným židovským jménem a bylo známé také v rodinách Hasmoneovců a Herodovců," sdělil Firer.

Salome byla podle dochovaných záznamů běžnou porodní bábou. Byla však ve svém oboru natolik vzdělaná, že si ji sama Marie nechala povolat, aby jí pomohla při narození jejího syna. "Salome nemohla uvěřit, že byla požádána, aby porodila panenské dítě, a její ruka vyschla a uzdravila se, teprve když držela kolébku dítěte," uvedl Firer.

