Ve starším věku se tělo chová jinak než zamlada. Je proto doporučené, a dokonce nutné, abyste na tyto změny reagovali a provedli ve své životosprávě nějaké změny. Jednou z nich, která je klíčová, je i optimální výběr potravin pro zdravý životní styl. Kterým jídlům byste se měli po šedesátce vyhnout?

S postupujícím věkem přináší změny v těle nové výzvy a správná strava a pohyb jsou klíčovými faktory pro udržení zdraví. Po dosažení šedesáti let je důležité být obezřetný ohledně stravování, abychom minimalizovali riziko srdečních onemocnění, chronických chorob a celkově se cítili lépe.

Zaměřte se na potraviny, které poskytují maximální nutriční hodnotu. Zvolte ovoce, zeleninu, celozrnné produkty a zdravé tuky. Vyhněte se prázdným kaloriím, které mohou přispět k přibývání na váze a nepříznivě ovlivnit metabolismus.

Před jakýmkoli zásadním změnám ve stravování nebo cvičebním režimu by bylo vhodné konzultovat s odborníkem na výživu nebo lékařem. Každý člověk je jedinečný, a proto je individuální přístup klíčový pro dosažení optimálního zdraví.

Pojďme společně najít skupiny potravin, ke kterým by starší lidé měli přistupovat s opatrností, a prozkoumat zdravější alternativy, které nejen splňují nutriční požadavky, ale také zvyšují radost z jídla.

Vyhýbejte se prázdným kaloriím

K tzv. prázdným kaloriím patří například oblíbené věci, jako jsou bramborové lupínky, sladkosti, limonády s plným obsahem cukru, koláče a sušenky. Místo nich doporučujeme například zařadit do jídelníčku vodu nebo i přírodní sirupy, ovesné vločky s ovocem, mražené ovoce máčené v hořké čokoládě, pečené kapustové chipsy. To jsou všechno mnohem zdravější alternativy.

„Dávat pozor na prázdné kalorie je zásadní, protože metabolismus se s věkem zpomaluje,“ radí Jan Řehoř, odborník na výživu.

Opatrně se syrovými nebo nepasterizovanými potravinami

Co máme na mysli? Třeba sashimi, měkké sýry jako třeba oblíbený Brie, nedostatečně tepelně upravená vejce, anebo vejce skladovaná na slunci. Nahradit je lze třeba sushi s vařenými rybami, tvrdými sýry, jako je čedar, nebo plně vařenými nebo tepelně upravenými vejci v omeletách. Senioři by měli upřednostňovat ohřívané potraviny, aby snížili riziko onemocnění, vzhledem k tomu, že s věkem je jejich imunitní systém méně účinný.

Grapefruity

Nevěřili byste, že ani grapefruity nejsou vhodné pro lidi po šedesátce. „Grapefruit může interferovat s léky, což zdůrazňuje potřebu uvážlivého výběru,“ říká Jan Řehoř.

Grapefruitovou šťávu byste měli nahradit jinými variantami, jako jsou pomerančový džus, rajčatová šťáva, brusinková šťáva.

Smažené potraviny

I oblíbené smažené potraviny byste měli z jídelníčku vyřadit. Jedná se hlavně o hranolky, smažené kuře, koblihy. I zde existují zdravé varianty, jako pečené hranolky ze sladkých brambor, kuře raději grilované a jiné sladkosti z čerstvých plodů. Obecně je rozumné volit zdravější přílohy, které poskytují důležité živiny, protože smažená jídla jsou zatížena trans mastnými kyselinami a prázdnými kaloriemi.

Kofein – ten jistě omezte

Také v kávě, čaji a sycených nápojích obsažený kofein byste měli od 60 let věku nahradit kávou bez kofeinu. Vliv kofeinu na seniory může být totiž různý, může vést k nervozitě a zvýšené srdeční frekvenci. Kontrolujte etikety, zda vámi kupované nápoje neobsahují skrytý kofein.

Snížení příjmu sodíku pro zdraví srdce

Tavený sýr, brambůrky anebo tučné maso k obědu by pak měli senioři nahradit třeba sýry typu čedar nebo švýcarským sýrem, brambůrky nebo hranolky salátem a tučné maso například kuřecími prsy, králičím, nebo krůtím. Popřípadě volte čas od času libovou variantu hovězího a vepřového. „Pro zmírnění rizika hypertenze a souvisejících zdravotních problémů je klíčové vyvážení možností s nízkým obsahem sodíku a vysokým obsahem draslíku," doporučuje náš odborník.

Vyvarujte se alkoholu

Alkohol je další častou příčinou zdravotních potíží ve stáří. Podle nejnovějších výživových doporučení může mít na seniory různé účinky a může ovlivňovat užívání léků. Zásadní je konzultace s lékařem.

Není to jen o jídle

Vědomá volba našich stravovacích návyků hraje klíčovou roli v péči o zdraví po šedesátce. Když se rozloučíme s některými potravinami, můžeme přivítat v našem denním menu alternativy, které nejen uspokojí naše chuťové buňky, ale také přispějí k celkové pohodě. S ohledem na úpravu metabolismu, imunitní systém a interakce s léky se senioři mohou vydat na cestu uvědomělého a příjemného stravování. Nezapomeňte, že nejde jen o to vyhýbat se určitým potravinám, ale o to přijmout zdravý přístup ke stravování, který dodá zlatým letům elán. Začlenit by pak měli senioři i umírněný, ale zdravý pohyb, nejlépe pravidelnou chůzi.

Chůze jako hlavní forma pohybu

Po šedesátce hledáme pohyb, který je šetrný k našemu tělu. Chůze je vynikající volbou, která poskytuje mnoho výhod. Nejenže podporuje srdeční zdraví a posiluje svaly, ale také je šetrná ke kloubům. Doporučuje se začít pomalu a postupně zvyšovat tempo. Krátké procházky každý den mohou mít významný vliv na celkovou kondici.

