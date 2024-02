Jako rodiče chceme svým dětem zajistit nejen tu nejlepší výživu, ale také zdravý růst a vývoj. Existují však určité potraviny, kterým bychom se měli v jejich stravě vyhnout, abychom podpořili jejich dobrý zdravotní stav.

Dětem škodlivé

Děti by neměly konzumovat příliš mnoho soli, protože může zatěžovat jejich ledviny. Vyvarujte se nadměrnému přidávání soli do jejich jídla nebo používání přísad s vysokým obsahem soli, jako jsou například kostky bujónu a hotové omáčky. Při vaření pro rodinu volte alternativy s nízkým obsahem sodíku.

Stejně jako sůl, není cukr v dětské stravě příliš vítanou surovinou. Vyhýbání se sladkým svačinkám a nápojům pomáhá předcházet zubnímu kazu a vytváří zdravé stravovací návyky již v raném věku.

Zdánlivě zdravé svačiny

Omezit byste měli i potraviny s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin, jako jsou chipsy, uzeniny, nekvalitní párky, klobásy.Vhodné nejsou ani vysoce průmyslově zpracované potraviny, které se ale tváří zdravě – nejrůznější sušenky, sladké svačinky, piškoty a cukrovinky. Kontrolujte nutriční etikety a vybírejte pro své dítě zdravější varianty, které jsou na trhu k dostání.

Naprosto nevhodné jsou kukuřičné křupky různých tvarů. Nejen, že se jedná o průmyslově vysoce zpracovaný výrobek, jsou plné jednoduchých sacharidů. Navíc se dětem často zbytky této pochutiny přilepí na zoubky, špatně se čistí a mohou tak zvyšovat riziko vzniku zubního kazu.

Sladké nápoje a džusy by měly být také zapovězeny. Nejen, že jsou často plné aditiv, ale neprospívají zdraví – jsou plné cukru a mohou přispívat k většímu riziku vzniku zubního kazu.

Dětem může uškodit i med. V medu se mohou nacházet bakterie, které představují riziko botulismu kojenců. Doporučuje se nepodávat med dětem mladším 1 roku. Pozor si dejte na celé ořechy a arašídy.

Ořechy mohou představovat pro malé děti nebezpečí udušení. Pokud ořechy zavádíte, zajistěte, aby byly jemně drcené, mleté nebo ve formě hladkého másla. Arašídy jsou pak nebezpečné pro možný obsah plísní.

Pohlídat byste si měli také některé druhy sýrů. Pasterizované plnotučné sýry jsou bezpečné od 6 měsíců, vyhýbejte se však měkkým sýrům zrajícím v plísni a nepasterizovaným druhům kvůli riziku výskytu bakterií, jako je listerie.

Pozor na vejce

Syrová a lehce tepelně upravená vejce jsou pro děti skutečnou hrozbou. Vejce jsou přípustná přibližně od 6 měsíců, ale ujistěte se, že jsou důkladně tepelně upravená. Jen tak minimalizujete riziko případné salmonely.

Děti do 5 let by se měly vyhnout rýžovým nápojům kvůli možnému obsahu arsenu. Volte alternativní zdroje mléka, kterých je na trhu nepřeberné množství. Syroví nebo jen lehce tepelně upravení korýši a měkkýši mohou u dětí zvyšovat riziko otravy jídlem. Proto je lepší se jim vyhýbat.

Žralok, mečoun a marlín jsou ryby, kterým by se děti rozhodně měli vyhnout. Obsahují vysoké množství rtuti, která může nepříznivě ovlivnit nervový systém dítěte. V jídelníčku dítěte je raději nahraďte jiným druhem ryby.

Dodržováním těchto zásad zajistíte svému dítěti potřebnou výživu a zároveň minimalizujete možná zdravotní rizika. Pokud máte jakékoli obavy nebo otázky týkající se stravy vašeho dítěte, vždy se poraďte se svým lékařem. Pamatujte, že jejich zdraví je naší nejvyšší prioritou.

Správné stravování je základem dobrého zdraví. U dětí, které jsou ve vývinu, to platí dvojnásob. O to více je důležité, abychom správně vybírali potraviny, ze kterých se bude jejich jídelníček skládat.

Zdroje: www.healthparkpediatrics.com, www.gov.nl.ca, www.cdc.gov