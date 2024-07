Jednou z nejvíce démonizovaných potravin je sodík. V současnosti ho totiž najdeme ve většině potravin. Podle průzkumů ho konzumujeme v nadbytečném množství, což může způsobovat zdravotní problémy, mimo jiné vysoký krevní tlak.

Světová zdravotnická organizace WHO doporučuje denní příjem sodíku pro člověka kolem 5 gramů. Podle výzkumů je to ale mnohem více. Odhaduje se, že lidé mají spotřebu téměř 15 gramů soli na osobu. To znamená trojnásobek doporučené denní dávky.

Kde se bere sodík

Klasická kuchyňská sůl obsahuje 40 % sodíku. Himalájská sůl a mořská sůl ho mají v sobě nepatrně méně. Zdravá míra tohoto prvku podporuje nervový systém, udržuje rovnováhu pH a objem krve, podporuje funkci nadledvin, pohlavních orgánů, reguluje krevní tlak, a má vliv na míru stresu.

Sodík obsažený v soli má vliv nejen na vodu v těle. Víme, že působí na močové ústrojí a ledviny, ale rizikový je například i pro srdce a mozek. Pokud je vysoký příjem soli, zdravotně to ovlivňuje mnoho orgánů.

Dlouhodobý nadměrný příjem může způsobovat zadržování tekutin, vysoký krevní tlak, osteoporózu, citlivost na inzulin nebo přímo onemocnění srdce.

Nadměrný příjem sodíku se projevuje extrémním pocením, může se objevit závrať, dostavit se může ale i horečka. Předávkování se může projevovat zvracením, průjmem, urputnými bolestmi hlavy a neustálou žízní.

Těmto potravinám se raději vyhněte

1. Uzeniny – šunky, salámy, klobásy, paštiky, buřty apod.

2. Konzervy - tuňák, olivy, rajčata a další konzervované pokrmy obsahují nadbytečné množství sodíku

3. Mléčné výrobky - zrající sýry, tavené sýry

4. Dressingy, omáčky a dochucovadla – omáčky na těstoviny, dressingy na salát

5. Mražená jídla – hotová mražená jídla, jako je pizza, lasagne, hranolky, smažené sýry apod.

6. Hotová jídla – hotovky z obchodu jsou plné sodíku

7. Smažené potraviny – hranolky, krokety, popcorn, brambůrky, arašídy atd.

9. Snídaňové cereálie – sladké lupínky, kroužky, kuličky a křupky

10. Zeleninové kořenící směsi, bujony a masoxy – tady se to nadměrným množstvím sodíku jen hemží

Jak nezdravé potraviny nahradit

Omezte především zpracované potraviny a připravujte si čerstvé jídlo. Aby měl pokrm chuť, používejte bylinky ke zdravému dochucení jídel. Hlídejte si hladinu draslíku, najdete ho přirozeně se vyskytovat například v banánech, avokádu a batátech.

Místo sladkostí a jiných pochutin si dopřejte oříšky, ovoce, sušené ovoce a semínka. Můžete si doma vytvořit směs podle vlastních chutí na míru. Místo popcornu k filmu, si zkuste opražit slunečnicová a dýňová semínka s bylinkami.

Zdroje: www.healthline.com, www.brainmarket.cz