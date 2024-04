Externí autor 14. 4. 2024 clock 4 minuty

Do zdravé stravy patří i minerál sodík. Tahle živina napomáhá k udržování srdečního tepu, vyrovnává hladinu tekutin a má řadu dalších vlastností potřebných pro správné fungování organismu. Jeho nadměrné množství naopak způsobuje řadu zdravotních problémů. Na co si dát při konzumaci sodíku pozor?

Sodík je tedy dobrý sluha, ale zlý pán. A to ve chvíli, kdy ho konzumujeme nadměrné množství. V České republice sní každý Čech za rok asi šest kilogramů soli. Na den tak připadá 16,5 gramů. To je třikrát víc než je doporučená denní dávka, která činí 5 gramů. Z tohoto množství se 4 gramy skrývají ve zpracovaných potravinách, takže na dosolení pokrmů nám zbývá jenom 1 gram denně.



Proč si dát pozor na sodík?

Máte vyšší krevní tlak, nebo už dokonce tak vysoký, že na něj berete léky? Pak vám nejspíš lékař řekl, abyste omezili sůl. Tento faktor je totiž jedním z důsledků nadměrného solení. Kromě otoků může nadlimitní množství sodíku vést i k bolestem hlavy, dehydrataci a únavě. Při dlouhodobě vysoké konzumaci pak k srdečním onemocněním, k zvýšenému riziku vzniku rakoviny žaludku nebo dokonce k mrtvici.

Jak snížit příjem soli

Ideální je vyhnout se vysoce zpracovaným potravinám, ve kterých je sůl vždy přítomna. Čas od času si ale dáme rádi něco z tohoto sortimentu všichni. Pak je třeba věnovat pozornost etiketám a vyřadit ty s nejvyšším obsahem soli.

Dalším jednoduchým řešením je zahodit slánku. To se snáz řekne, ale hůř uvádí do praxe. S tím vám mohou pomoci jiné zvýrazňovače chuti, tj. bylinky (vsaďte třeba na libeček a hladkolistou petržel, které pozvednou váš pokrm o úroveň výše), koření, citrusová šťáva nebo ocet a samozřejmě česnek a cibule.

Zdravá jídla a sodík? Bohužel

Všichni víme, že sodík obsahují zpracované uzeniny, masa nebo hranolky. Mezi další hříšníky patří i hotová jídla nebo jakékoli rychlé občerstvení.

Existují ale potraviny s alarmujícím obsahem sodíku, které považujeme za zdravé a pravidelně je přidáváme do jídelníčku:

Cereálie:

Oblíbená snídaně se zdůrazněnými atributy zdraví, třeba i se sníženým obsahem cukru. O čem už se méně mluví je sůl, která se k jejich zpracování používá jako konzervant. Pokud se jich nechcete vzdát, kontrolujte etikety a hledejte takové, které mají soli nejméně.

Mléčné výrobky:

Je dobré kontrolovat etikety i u sýrů, zejména těch měkkých, které při své výrobě sůl zkrátka potřebují. Možná vás ale překvapí, že sledovat sodík byste měli například i při výběru tvarohu. O moc lépe na tom nejsou ani produkty s označením „bez tuku“ nebo „nízkotučné“. Tam se sůl přidává právě k dotažení chuti. Pozor dejte i na oblíbený balkánský sýr. Jeho konzumací naplníte denní doporučenou dávku sodíku snáz, než byste čekali. To samé platí u tvrdých, zrajících sýrů.

Konzervovaná zelenina:

Fazole a jiné luštěniny do zdravého jídelníčku rozhodně patří. Jsou dobrým zdrojem komplexních sacharidů a rostlinných bílkovin. Jejich sezóna je ale časově omezená, během roku se musíte spokojit hlavně s konzervovanými variantami. Jejich výhoda je v tom, že je máte vždy po ruce a během celého roku. Jenže právě kvůli zpracování je třeba do nich přidat sůl. Jestli jste právě ve spíži objevili zatoulanou konzervu fazolí, nemusíte ji vyhazovat. Stačí, když obsah propláchnete vodou. Tím snížíte obsah sodíku o necelou polovinu. Podobně jsou na tom i rajčata. Asi by vás nenapadlo, že i sem se přidává sůl.

Nejsou ryby jako ryby:

Také si pamatujete na větu z dětství, že rybičková pomazánka je zdravá? Pokud ji budete dělat z čerstvých ryb, ideálně sladkovodních, které obsahují méně sodíku, pak musíme souhlasit. Jenže ve většině případů se tyto svačinky vyrábějí z konzervovaných mořských ryb, kam se navíc přidává sůl.

Sečteno, podtrženo

Co na první pohled vypadá zdravě, může obsahovat skryté varování. V případě konzumace soli je proto důležité věnovat pozornost etiketám a zaměřit se na čerstvé potraviny. Z nich se dají vyrobit stejně hodnotné svačinky, u kterých máte množství sodíku pod kontrolou.

Zdroje: www.eatingwell.com, www.khsova.cz, www.realsimple.com