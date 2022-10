Jak chutnalo jídlo ve středověku: Jinak než dnes. Nechutnalo by nám hlavně maso

Tereza Malá

Lidé ve středověku připravovali jídlo také na otevřeném ohni, někdy společném pro všechny obyvatele města.

Foto: Autor: Anna Krivitskaya / Shutterstock

Když se řekne středověké stolování, většině z nás se vybaví opulentní hostiny na středověkých hradech. Také historické prameny nás utvrzují v tom, že středověká kuchyně na území Čech a Moravy ve 13. století byla až překvapivě pestrá. Co tedy lidé jedli, a chutnalo by nám to i dnes?