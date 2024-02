Jim Bishop byl špinavý od hlavy až k patě. Právě míchal maltu, když u plotu zastavilo auto a vystoupil z něj jeho soused. „Pěkně pokračuješ,” pochválil kamennou chatu a ukázal na oválná okna. „Buduješ hrad?” zasmál se. Mladík se na něj podíval. „To ne. Ale není to úplně špatný nápad.”

Když se pětadvacetiletého Jima na stejnou otázku zeptali i další kamarádi, definitivně se rozhodl. „Chtějí hrad, mají ho mít!” Psal se rok 1971.

Jednopokojová chata, nacházející se na pozemku o rozloze dva a půl akru blízko silnice 165 v centrálním Coloradu, tak začala růst. Nejen do šířky, ale i do výšky. A stále se zdokonaluje.

„Neměl jsem žádné plány, žádné nákresy. Mým cílem bylo, aby vše do sebe zapadlo. Řídil jsem se intuicí,” říká dnes již osmdesátiletý Bishop a přiznává, že je sám překvapený, že hrad vypadá docela vkusně. Navíc, když ho vybudoval bez cizí pomoci.

„Dříve mi pár lidí nabízelo, že za mnou přijedou na víkend, ale většina z nich své slovo nedodržela. Proto jsem se rozhodl, že se na nikoho spoléhat nebudu. K práci jsem nepustil ani své syny,” vzpomíná.

Hrad Bishop

Sám se naučil svařovat, opracovávat žulu, kácet stromy a stavět lešení. Ručně vykopal téměř čtyřicet metrů hluboké základy, vymyslel systém kladek i princip, jak kamenné kvádry umístit na sebe, aniž by ho někdo navigoval. Stavbu tak označuje jako „hrad jednoho muže a Boha”.

Jim nepolevil, ani když zde v roce 1988 zemřel jeho čtyřletý syn Roy. Naopak. Rozhodl se, že svou prací uctí jeho památku. Během několika dalších let tak vyrostla 49 metrů dlouhá věž, taneční sál s vysokými okny, vyhlídková terasa nebo kovový drak chrlící oheň.

Zdroj: Youtube

„Nikdy jsem nepoužíval techniku. Vše jsem převážel na svém pick-upu, včetně kamene a dřeva, které jsem našel v okolí.“

Právě nelegální těžba se stala trnem v oku místním úřadům. Les San Isabel v okolí hradu je totiž jedním z jedenácti národních ve státě Colorado. Po Bishopovi tak požadovali, aby za materiál zaplatil. Zároveň následovaly další spory o pozemkové vlastnictví nebo o umístění značek, jež o hradě informovaly.

Americký sen

Jimovo neutuchající odhodlání stavět dál i přes nepřízeň osudu se rozkřiklo téměř po celém USA. Hrad tak začali hojně navštěvovat turisté. „Přátelé mi radili, abych zájmu využil a něco si vydělal. To jsem ale rázně odmítl,” říká.

Pamatuje si totiž na své dětství, kdy si jeho rodina nemohla dovolit zajít do ZOO nebo do lunaparku. Vstup do celého areálu je tak pro všechny zdarma. Kdo chce, může přispět do kasičky.

Hrad Bishop se tak stal symbolem svobody a amerického snu. „Je příkladem přesvědčení, že se sebevědomím a vytrvalostí je možné všechno,” říká Jimův syn Dan. „Navíc je to poslední místo na světě, kde si můžete dělat co chcete.”

Zdroj: Youtube

Nadšenci tu šplhají po stěnách, houpají se na laně nebo skákají z můstku na můstek. Zpovzdálí je nostalgicky pozoruje osmdesátiletý Jim Bishop, který se po propuknutí Parkinsonovy choroby rozhodl odejít na odpočinek.

