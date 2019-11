Rosamunda pobláznila Jindřicha II v pouhých 13 letech, na svou krásu doplatila

Byla to láska na první pohled. Vždyť kdo by se nezamiloval do nejkrásnější ženy země? Přestože ji malíři často znázorňovali s ostrými mužskými rysy, jednalo se o cílenou degradaci; Rosamunda Clifford svým nadpozemským půvabem dokázala ukrást srdce anglického krále Jindřicha II. A že byl ženatý a měl pětí dětí? To přece ničemu nevadilo.

Žij rychle, zemři mladá. Dnes běžné pořekadlo zřejmě začalo platit po smrti "Sličné" Rosamundy Clifford. Zemřela ve věku 25 let, přesto během svého života dokázala ovlivnit dějiny, "prospat" se v těch nejvýznamnějších ložnicích, stát se nejkrásnější ženou své doby a nechat se obklopit smyslnými legendami. A patrně po sobě zanechala potomka, o tom se však historii stále dohadují.

Nejmladší Jindřichova milenka

Do náruče anglického panovníka Jindřicha II. padla roku 1163. Osudného dne byl Jindřich na cestě do Walesu a projížděl kolem Cliffordského hradu, který patřil jejímu otci a velšskému lordovi Walterovi de Clifford. Mezi oběma přeskočila ta nejzářivější jiskra. Rosamundě bylo v té době pouhých 13 let.

Proč by se Jindřich hnal do vztahu s o tolik mladší dívkou, když měl doma manželku? Inu, Rosamunda nebyla první milenkou anglického krále a rozhodně ne poslední. Přestože manželka Eleonora Akvitánská dokázala splnit svou povinnost a do rodiny přivedla celkem chlapců, následníků trůnu, což v předchozím manželství nedokázala, necítil k ní Jindřich lásku a začal se obklopovat mladšími a přitažlivějšími ženami.

Opředena legendami

Nejvíc se proslavila právě Rosamunda, kterou historie postupem času zahalila do mnoha legend. Jedna z bájí vypráví, že za smrtí Rosamundy stojí Eleonora, která ji otrávila. To by také mohla být pravda, kdyby se z báje vypustila zápletka o záhadném podzemním labyrintu, do jehož středu se mohli dostat jen oba milenci.

Jejich vztah trval dlouhých třináct let. Bez legendy se dá říct, že o něm Eleonora věděla a trpěla ho. Ač královna, rozvodem by ničeho nedosáhla, takhle si mohla užívat výhod titulu, bohatství a pohodlí, jen se musela o manžela dělit s dalšími ženami. Tím víc se pak soustředila na výchovu svých pěti synů a dvou dcer z předchozího manželství.

Stud a smrt

V roce 1174 se milenecká zápletka stala veřejně známou. Rosamunda cítila stud, po dvou letech vztah rozvázala a uchýlila se do kláštera Godstow u Oxfordu, kde nedlouho poté zemřela. Její ostatky byly původně pohřbeny v klášteře, po pohoršení biskupa Hugha Lincolna, který nechápal, proč se z hrobu nevěstky stalo poutní místo, se hrob přesunul na hřbitov za kostelem.