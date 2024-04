Externí autor 9. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečku Jindřišku Kikinčukovou znají diváci moc dobře z komedie Zdeňka Trošky Babovřesky. Jak napovídá její příjmení, jejím manželem je Pavel Kikinčuk, představitel Šimona ze slavné trilogie Slunce, seno. Tato žena je ve skutečnosti od své filmové role úplně jiná. Poznali byste ji na ulici?

Jindřiška se narodila 8. dubna 1954 na Slovensku v Trenčíně. Kromě toho, že je herečkou, zastává také jiné profese jako choreografka, a dokonce je i principálkou plzeňského divadla Pluto. Kromě neustálého dozoru na divadlo zvládne přijmout i nabídku od Zdeňka Trošky, když za ní přijde s nějakou rolí. Tak moc je tato sedmdesátiletá babička akční.

V divadle je dokonce i autorkou několika her jako Pozor! Babinský!!! Aneb Václave, ty jsi kanón, Mejdan manželek šílených aneb Manželství je kabaret (1, 2), Paparazzi aneb Intimní život bulvárního fotografa nebo z roku 2018 Splašené nůžky. Sama v některých svých inscenacích i hraje.

Zajímavostí bezesporu je, že v lidové komedii odehrávající se v malé vesničce Babovřesky si zahrál skoro celý rodinný Kikinčukovský klan. Kromě Jindřišky se role dostalo i jejímu manželovi Pavlovi a jejich dceři Kamile.

Do rozlítané komedie nabité vtipy a bujarého veselí má ale skutečný život Jindřišky Kikinčukové daleko. Jak před pár lety prozradila pro web extra.cz, již nějakou dobu bohužel bojovala se zákeřnou nemocí. „Bojuju s rakovinou. Pořád, už od prvních Babovřesk. Akorát jsem to tehdy nechtěla přiznat. Nevěděla jsem, jak to se mnou bude, a také bych strašně nerada viděla, kdyby se na mě někdo díval se soucitem. Chci, aby mě lidé brali normálně. Nejsem chudinka,“ prozradila tehdy v rozhovoru.

Dále přiznala, že má za sebou už sedmnáct operací. Ačkoliv se minimálně jedna z nich podle informací webu týkala kolene, i tak je s podivem, že dokázala najít energii jak na hraní, tak na správu plzeňského divadla. A do toho ještě zahnat myšlenky na svůj špatný zdravotní stav.

Trápila ji nemoc i koronavirová pandemie

Kvůli nemoci přišla o část svého těla. „Šlo o ňadra, ale ta už dávno nemám. Beru léky a je to takové, no… Tělo slábne. Nesmím dostat covid, to by bylo hodně zlé,“ svěřovala se tehdy. Koronavirová pandemie tehdy ohrožovala nejen její zdraví, ale i chod plzeňského divadla, které tak moc miluje. Jen těžko si lze představit, jak herečce v té době bylo.

„Nehrálo se kvůli pandemii, tak jsme se snažili, aby to naše divadélko ustálo. Pořád se musely platit nájmy a všechny náklady, přitom nebylo už kde brát. Byla to naprosto zoufalá situace,” popisovala tehdejší situaci a druhým dechem dodává, že nebýt tehdejšího plzeňského primátora Martina Baxy, jen stěží by to vše ustáli.

Energii jí dodávají její vnoučata

V boji se všemi neduhy, ať už zdravotními nebo existenčními, co se týká divadla, jí bezesporu pomáhají její vnoučata. Ta jí dodávají energii a vzbuzují naději, že na světě přeci jenom ještě nějaká radost je. Její dcera Kamila má syna Jindřicha a dcerku Marušku. Děti babičku dobíjejí, a tak je ve svých sedmdesáti letech stále čiperná.

Jak jsme si řekli už na začátku, s ukecanou babkou Boženou z Babovřesk má Jindřiška pramálo společného, a to je poznat už na první dobrou, když se na ni podíváte. Vůbec to totiž není huhňavá babka v šátku, v reálném životě je Jindřiška Kikinčuková elegantní dámou. Když s manželem Pavlem vyjdou do společnosti, náramně jim to sluší. A jak to vypadá, její dcera geny po mamince podědila.

„Kamile je sice už třicet, ale pořád vypadá velmi mladě, pořád je velmi štíhlá a je to úžasná mamina,” řekla v roce 2021. Navíc si pochvaluje i jejího manžela. „Jsem moc ráda, že je tak příkladná matka. Zeťák je moc fajnový kluk, prodává kuchyňské linky, tetuje a je velmi kreativní,“ pochvaluje si, co se jen dá statečná bojovnice Jindřiška Kikinčuková.

