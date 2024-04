Dnes si jeho jméno spojujeme, k jeho nevoli, zejména s rolemi seriálových policajtů. Přitom hrál už i poměrně charakterního Olina ve Fontáně pre Zuzanu, kde i on miloval krásnou Evu Vejmělkovou. Jak dneska Jiří Bábek vypadá? Olina v něm nepoznáte!

Jiří Bábek je rodákem z Ostravy a v letos červenci oslaví 59. narozeniny. Zatímco dnes si jej spojujeme s rolemi policajtů, začínal daleko „romantičtěji“ – ve filmu Fontána pre Zuzanu ztvárnil mladého budoucího automechanika a muzikanta Olina, který je do Zuzany (Evy Vejmělkové) tak moc zamilovaný, že pro ni opraví i fontánu…

Zamilovaný až po uši!

Jiří Bábek se zapsal do povědomí českého publika právě svou mladickou rolí Olina, sympatického lídra amatérské rockové skupiny. Ve Fontáně pre Zuzanu je jeho odhodlání opravit opuštěnou fontánu až dojemné. Zároveň je v něm možné vidět i metaforu proměny dospívání.

Mechanik a muzikant Olin ztělesňuje cestu od nevinnosti školních let až k prahu dospělosti a jeho romantickou lásku ke krásné Zuzaně, která je ale spíše plná teenagerské naděje a romantiky.

Bábek v této roli sice zaujal, ale filmů moc nenatočil. Velkou příležitost mu poskytl Fero Fenič, když mu nabídl roli ve snímku Zvláštní bytosti. Zahrál si pohraničníka Ondřeje Zemana, který se během opušťáku stane řidičem služebního auta vysokého politického funkcionáře.

Jeho herecké úkoly ve filmu se zatím omezují na menší role, zahrál si i v několika pohádkách.

Známe jej hlavně ze seriálů.

Maturoval na ostravské konzervatoři a poté vystudoval herectví na pražské DAMU. Následně prošel několika divadelními soubory v Praze i na Kladně.

Roku 1997 založil a řídí Komorní Činohru, která dnes působí na Malé scéně Divadla pod Palmovkou, přičemž ale sám spolupracuje s dalšími divadly, kde hostuje.

Kromě hraní, zejména v seriálech, se věnuje také divadelní režii, dramaturgii a produkci a působí jako herecký pedagog.

Byl dvakrát ženatý a má čtyři děti.

Na jeho zajímavé názory se podívejte v tomto videu:

Hodnotí zde postavení divadel u nás, k němuž se vyjádřil i v tisku: „Máme granty, ale o jejich výši rozhodují tzv. nezávislí odborníci, což je ve většině případů naše konkurence, takže si peníze rozdělují pro sebe,“ řekl coby ředitel vlastního divadla. Na vlastní kůži tak poznal, že uživit rodinu v této profesi není hračka. Několikrát uvažoval, že toho nechá. Nenechal.

Seriálový herec role policajtů nemiluje

Jiří Bábek je pro naše diváky zejména oblíbeným seriálovým hercem.

Zahrál si v Dobrodružství kriminalistiky, Ordinaci v růžové zahradě, Vyprávěj, v Profesionálech, v Ulici i ve Zlaté labuti. Nejvíce se ale zapsal do povědomí diváků jako policajt ve Specialistech.

Jako ředitel Komorní Činohry tvrdí, že má to privilegium hrát jen role, které ho baví. A právě tam to začalo, když si zahrál ve skvělém seriálu Mordparta, kde dělal šéfa Vojtovi Kotkovi i Jiřímu Bartoškovi. A možná právě proto byl pak obsazován zejména do podobných rolí policajtů, které už ale odmítal.

„Známý mi poslal fotku, jak na lavičce spí nejspíš opilý bezdomovec a zpoza něj vykukuji já, Kotek a Bartoška. Se všemi hereckými kolegy jsem spolupracoval poprvé a skvěle jsme si rozuměli. Už během natáčení bylo vidět, že by mohl být výsledek dobrý, a když jsem koukal na první díly, tak si myslím, že se nemáme za co stydět,“ hodnotil Bábek Mordpartu před lety.

A pak se s nabídkami na policajty roztrhl pytel. „Další roli policisty jsem už odmítl. Myslím, že to nemá nic společného s fyziognomií, spíš jde o pohodlnost při obsazování epizodních, nebo menších seriálových rolí. Shání se policajt a někdo řekne, hele, já teď viděl Bábka, jak hrál policajta. A takhle se to s vámi táhne léta,“ řekl Jiří Bábek.

Ve skutečnosti je z něj ale, stejně jako zde, ve Zlaté labuti, spíše uhlazený elegán.

Dnes je už dědečkem, ale zároveň i tatínkem dospívajících dětí. A poznali byste v něm Olina? Asi ne, že? Je z něj spíše uhlazený pohledný gentleman.

