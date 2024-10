Externí autor 30. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Jiří Babica patří mezi nejznámější české kuchaře. V televizi se proslavil svými poněkud kontroverzními recepty. Do povědomí veřejnosti vešel i kvůli sporu s dalším známým kuchařem Zdeňkem Pohlreichem.

Babica je také známý pro své improvizování v kuchyni. Několik jeho hlášek vešlo do dějin televizní zábavy. Nejznámější z nich je „Když nemáš hořčici, dej tam kečup.“

Z kuchyně do televize

Jiří Babica vařil v několika známých pražských hotelech a roky také pracoval v prestižním hotelu Alcron. Po těchto zkušenostech se přestěhoval do Německa. Tam pracoval dlouhých patnáct let v restauraci Zlatá Praha konkrétně v Kolíně nad Rýnem. V Německu se dokonce oženil. Po návratu do České republiky se stal televizní a internetovou hvězdou.

Jeho kariéru rozjelo natáčení videí na internetovou televizi Stream. Jeho videa byly velmi oblíbená. Brzy tak dostal nabídku na vlastní televizní pořad Babicovy dobroty. Tento pořad se vysílal déle než pět let a těšil se opravdu vysoké sledovanosti. Byl za něj ovšem terčem obrovské kritiky.

Nejprve se objevoval na populární TV Nova, později se přesunul na TV Barrandov, kde tvořil dvojici s kuchařem Jaroslavem Sapíkem. Tento pořad nesl název Babica vs. Sapík.

Po konci oblíbeného pořadu se Jiří Babica stáhl ze showbyznysu. Vrhl se na pořádání soukromých kulinářských akcí, kde učil strávníky své oblíbené rychlé recepty. V posledních letech Jiří Babica spojil zcela dva odlišné světy. Vaření propojil s hraním počítačových her.

Založil si vlastní YouTube kanál Ich Bin Ein Gamer, ve kterém propojuje výše zmíněné hraní her a vaření. Jiří Babica se do hraní her i aktivně zapojuje spolu se svými fanoušky. Toto zážitkové hraní s Jiřím Babicou si mohou jeho fanoušci koupit i na Slevomatu.

Kuchyně není jediné místo, kde se Babica angažuje. Najít ho můžete i v obchodě, půjčovně a servisu určeného pro milovníky zimních sportů s názvem Ski Bába.

Spor s konkurentem

Jiří Babica vešel do povědomí veřejnosti i kvůli pomyslné válce se Zdeňkem Pohlreichem. Oba pánové si mezi sebou vyměnili hned několik slovních urážek.

„Nevím, o něm vůbec nic, vůbec mě nezajímá. Já ten charakter nemám rád. Když jsme si nemohli konkurovat, tak nevím, proč se do mě pouštěl. Kdyby držel hubu, tak jsme si každý mohli vařit, já pro domácnosti, on pro restaurace a nadávat jim,“ řekl na adresu konkurenta v pořadu Face to Face Babica.

„Pro mě je opravdu absolutní nýmand. Ale charakterově. Jestli něco umí nebo neumí, je mi úplně jedno,“ dodal.

„Já jsem s Jiřím Babicou nikdy žádnej souboj nevedl. Samozřejmě, když se na to podívám dneska z perspektivy toho stárnoucího kuchaře, tak si myslím, že jsem si některý ty kecy mohl odpustit," okomentoval spor Pohlreich. „Všichni v podstatě děláme stejnou věc a snažili jsme se uspět v nějakém mediálním prostoru každý po svém a já to považuju za skončený a z mé strany na tom není co řešit," dodal na závěr pro Extra.

Zdroje: Extra, Stream, Aktuálně