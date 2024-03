Jiří Babica, kdysi slavná, či lépe řečeno kontroverzní postava české televizní kulinářské scény, známá svými kuchařskými radami a hláškami typu "Když nemáš hořčici, dej tam kečup", se stáhl z očí veřejnosti i ze světa televizních kuchařských show. Kam tento vysmívaný kuchař zmizel a čím se živí?

Ve svých 62 letech se tento „šéfkuchař“, který na své cestě po gastronomických sférách zažil mnoho vzestupů i pádů, ocitl na křižovatce a pustil se do nečekaného, ale fascinujícího nového podniku. Neuhodnete, čím se živí. A ještě více vás asi udiví, jak moc mu to vynáší…

Kontroverzní „kuchař“

Jiří Babica se zpočátku proslavil díky svému televiznímu pořadu, kde si svým přízemním stylem a jednoduchými recepty získal srdce mnoha lidí, ale i kritiku skutečných mistrů kuchyně.

Jeho kariéra televizního kuchaře ho nejen proslavila, ale také vyvolala jistou kontroverzi, zejména v jeho kulinářských střetech s další kuchařskou těžkou váhou, Zdeňkem Pohlreichem. Navzdory rozdílům Babicův přístup k vaření – zjednodušující gurmánství pro každodenní kuchyni – u mnoha diváků rezonoval.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jiří Babica

Sláva neměla dlouhého trvání

Když však příliv pozornosti veřejnosti opadl, Babica se ocitl mimo televizní záři reflektorů. Navzdory očekáváním mnohých, kteří si mysleli, že by mohl pokračovat v kulinářském oboru a třeba se ujmout vedení prestižní restaurace, se Babica vydal jinou cestou.

Nyní tráví svůj čas mezi soukromými kulinářskými akcemi, kde se specializuje na rychlou asijskou kuchyni a pěstováním své sportovní vášně.

Jak sám říká, tato změna mu umožnila trávit více času s rodinou a věnovat se svým koníčkům, zejména basketbalu, v němž hrdě reprezentuje veterány České republiky na mezinárodních mistrovstvích.

Hazard a hry

Nejpřekvapivějším obratem v Babicově posttelevizní kariéře je však jeho vstup do světa online her.

Babica využil svého statusu celebrity a pustil se do hraní her, což je krok, který podtrhuje jeho přizpůsobivost a ochotu objevovat nová teritoria. Nabízí fanouškům možnost zahrát si s ním populární hry, jako je Counter Strike a League of Legends. Navíc se snaží spojovat hraní her s rychlými recepty…

Tento svůj zájem propaguje prostřednictvím platforem, jako je Slevomat, kde předvádí hodinové herní seance se „slavným šéfkuchařem“.

Podívejte si, čím si dnes vydělává:

Zdroj: Youtube

Babicův kanál na YouTube je dalším příkladem jeho posunu směrem k digitálním platformám, kde se zaměřuje na mladší generaci se seriálem příznačně nazvaným „ICH BIN EIN GAMER“.

Obsah kanálu zahrnuje jednoduché recepty, které jsou určeny hráčům, a zajišťuje, že i ti, kteří jsou hluboce pohlceni virtuálním světem, si mohou pochutnat na domácím jídle. Tato iniciativa nejenže vdechla jeho kariéře nový život, ale také přilákala novou vlnu příznivců, které zaujalo spojení vaření a hraní her.

Poněkud zvláštní cesta, nemyslíte?

Babicův příběh je svědectvím o nepředvídatelnosti kariéry, zejména v záři reflektorů, a o nekonečných možnostech, které čekají na ty, kdo se nebojí změn.

Zdroje: www.super.cz, www.prahain.cz, cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Babica, wave.rozhlas.cz