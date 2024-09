Externí autor 21. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec a ředitel karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška tvoří s partnerkou Andreou jedny z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Mají spolu dvě děti, dceru a syna. Janek, který se značně potatil, doprovází svého rodiče často i na červeném koberci ve Varech. A že mu to zatraceně sluší.

Jiří Bartoška rozhodně neměl o ženy nikdy nouzi. Dokonce i dnes, ve svých sedmasedmdesáti letech má neuvěřitelné charisma a na ulici by se za ním zajisté otočila nejedna žena i dáma. Má zkrátka své osobní kouzlo, kterému je zatěžko nepodlehnout.

Nicméně tento sympaťák tvoří už osmačtyřicet let pár s archeoložkou Andreou. A tak si slečny i dívky zkrátka budou muset nechat zajít chuť. S Andreou se potkali už za studií v Brně a vypadá to, že plamínek lásky mezi nimi hoří dodnes.

„Jako študáci jsme s kamarádem Bolkem Polívkou kráčeli Brnem po ulici, když vtom se před nám zjevily dvě krásky. Jedna měla kanárkově žluté šortky a druhá červené,“ prozradil už kdysi herec a ředitel pro web Prima Ženy.

S Bolkem potkali svoje manželky najednou

Je úsměvné, že oba dva si později výše zmíněné dámy vzali za manželky, k takovému štěstí přijde vskutku málokdo. Jenomže narozdíl od Bolka, který se se Stanislavou rozvedl, Jiří a Andrea spolu vrkají dodnes.

Andrea po Jiřího boku stojí věrně i v těch nejtěžších časech. Ty nastaly, když Bartoška poprvé vážně onemocněl. Krutá nemoc ale tyhle dva ještě více sblížila. Manželé spolu mají i dvě dnes již dávno dospělé děti. Dceři Kateřině je sedmačtyřicet let a pozornosti médií se spíše vyhýbá.

Nicméně těhotenství v roce 2021 se jí utajit nepodařilo. Novina to ovšem byla radostná, a tak se k celé věci vyjádřil i tehdy budoucí dědeček Bartoška. "Rodiče jsou od toho, aby vychovávali. Babičky a dědečci od toho, aby rozmazlovali. Já se těším na to, že budu rozmazlovat," prozradil pro web Extra.cz.

Bartoškův syn je sympaťák k pohledání

Kromě dcery Kateřiny má ale Bartoška ještě syna Jana, kterému ovšem neřekne nikdo jinak než Janek. Janek Bartoška je dnes osmatřicetiletý elegán, který má rád (stejně jako jeho otec) krásné ženy. Podle webu Super.cz před dvěma lety randil se slovenskou Miss pro rok 2009 Denisou Mendrejovou.

Páreček spolu tokal na červeném koberci na festivalu v Karlových Varech v roce 2022. Letos se médii prohnala zpráva, že by snad mladý Barťák měl randit také s influencerkou a exotickou kráskou Ha Thanh Špetlíkovou, nicméně ta spekulace obratem vyvrátila.

"Tohle bych chtěla vyvrátit. My jsme šli vedle sebe v partě, půl metru od sebe a objevilo se, že jde se svou přítelkyní. Tak to není, my jsme s Jankem jenom přátelé," vyjádřila se k tomu, že je novináři vyfotili právě na karlovarském festivalu. S kým se sympatický elegán vídá teď, není známo. S Mendrejovou pravděpodobně ovšem už pár netvoří.

O to je to pozitivnější zpráva pro všechny nezadané dámy a slečny. Janek po svém tatínkovi totiž zdědil charisma i ono pověstné osobní kouzlo. Jak se vyvedl synek Jiřího Bartošky se ostatně můžete přesvědčit samy, dámy, v naší galerii.

