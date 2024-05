Externí autor 6. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Dnes je mu již sedmasedmdesát let, ale stále pracuje tam, kde ho to nejvíce baví. Více než před kamerou se pohybuje za ní a tvoří pro ty nejmenší, ostatně jak tomu je už od počátku jeho televizní kariéry. I tak jste ho ale v jeho začátcích před kamerou vidět mohli. Poznáte, o koho se jedná?

Tento dnes již zasloužilý dramaturg hlavně pořadů pro děti nejprve se svým osudem trochu experimentoval. Jako mladý se po ukončení gymnázia totiž vydal studovat medicínu a během praxí pracoval i jistou dobu v nemocnici.

„Dlouho jsem si myslel, že je to moje životní poslání. Dva roky jsem dělal v nemocnici Pod Petřínem, což byl úžasný čas. Tam jsem poznal, co je to opravdový život. Viděl jsem lidi umírat, viděl jsem jiné, kteří se jakoby zázračně zotavili po těžké operaci, viděl jsem beznaděj i jiskřičky naděje. Byla to úžasná škola života,“ vyprávěl pro deník Aha! před pár lety dramaturg, který se ještě před doktořinou pokoušel studovat Matfyz.

Ani na medicíně ale úplně necítil, že je to „ono”, a tak si podal přihlášku na FAMU. A ono to vyšlo. Jeho cesta posléze vedla do Československé televize, ačkoliv původně chtěl točit takzvané “celovečeráky”. Bohužel (ale pro mnohé bohudík) se ale uvolnilo místo v televizi v dětském oddělení, a on zakotvil právě tam.

„V Československé televizi měli zrovna volné místo a měli ho zrovna v dětské redakci. Zkusil jsem to a nastoupil. No a zalíbilo se mi to,“ pokračuje ve vyprávění oblíbený dětský dramaturg, který jako by mávnutím kouzelného proutku na nějaké celovečerní filmy rázem zapomněl.

Chtěl točit celovečerní filmy, ale...

Než začal pracovat v televizi v dětském oddělení, měl s dětmi už jisté zkušenosti. „S dětmi jsem hodně dělal divadlo a podobně. Vždy mi mezi nimi bylo dobře, takže i ten jejich zájem mě těšil,“ cituje jej web extra.cz. Nezůstal však jen na pozici dramaturga, shodou okolností a náhod se ocitl i před kamerou.

„Původně vybraný moderátor na poslední chvíli odřekl. Ale pořad se samozřejmě natočit musel i tak. Hledat někoho nového nebyl čas. Bylo to všechno tak rychlé, že jsem se nestihl ani oholit. A kupodivu to diváci právě ocenili,” popisuje tehdejší situaci člověk, jež vymyslel jeden z nejpopulárnějších pořadů pro děti, který se vysílá dodnes. Jmenuje se Studio Kamarád.

„Už od začátku to byl jednoznačný úspěch. Když člověk dělá v televizi, a já tu za měsíc dovrším padesát let, dočká se toho, že se mu něco povede, jiná věc je přijatá vlažněji a další je úplný průšvih. Ale takový úspěch jako se Studiem Kamarád, to je něco výjimečného. Od prvního dílu byly ohlasy obrovsky intenzivní. Tehdy nebyly emaily nebo něco takového, ale byli jsme zavaleni dopisy. Bylo to úžasné,“ neskrývá nadšení z povedeného projektu jeden z jeho původních tvůrců.

První díl Studia Kamarád bylo odvysílán 4. ledna 1981. Na obrazovkách se chlupatí panďuláci Jů a Hele udrželi dodnes a dodnes je děti milují. Mezitím se v roli moderátorů na televizních obrazovkách objevily také Štěpánka Haničincová a Lenka Vavrinčíková. Moderující dramaturg se s dětmi vítal po dobu dlouhých deseti let, až do roku 1990.

Princové jsou na draka

Jů a Hele jsou loutky, které vodí dva skrytí loutkoherci ve studiu. Původní inspirace vycházela z amerického pořadu pro děti Sesame Street, nicméně jak dramaturg sám poznamenává, inspirace byla skutečně jen malá, neboť soudruzi samozřejmě všechny „prohnilé západní výmysly“ zakazovali. O tom, že nějaký takový pořad existuje se tak dozvěděli díky manželce zástupce šéfredaktora, která byla Kanaďanka.

„Je pravda, že loutky byly koncipované hlavně na základě Sezam Street, ale na podobě figur a jejich charakteru jsme zapracovali spolu s Andulkou Juráskovou. Výtvarník Standa Holý jim pak dal ryze českou podobu. Jeho vklad je obrovský. Vnesl do nich českou poetiku, hladivost a líbivou barevnost,“ osvětluje celou věc dramaturg, který se svým řemeslem stále živí. Už tušíte o koho jde? Samozřejmě, je to Jiří Chalupa!

Jiří Chalupa má na svém kontě přes padesát filmů jako dramaturg a většinu z nich tvoří dětské pohádky. Jeho nejznámější scénář je k pohádce Princové jsou na draka.

Zdroje: ahaonline.cz, extra.cz