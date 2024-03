V dubnu to bude dvacet let, kdy tomuto herci vzala život zákeřná choroba. Nebyl však jen herec, talentů do vínku mu bylo dáno víc. Svou kariéru začal na jihu Čech hrou na housle, jeho zadumaný výraz z fotky se k němu vůbec nehodí. A máme první vodítka. Pojďme na další, které nás k němu dovedou.

Krůček za krůčkem

Nitky klubka, které nás zavedou k jeho jménu, jsme začali odvíjet v Jihočeském kraji. V jeho metropoli se umělec narodil 4. únorový den roku 1928 a prožil tam své dětství i mládí. Na přání otce vystudoval obchodní akademii. Po mamince prý zdědil „horkou“ krev, která jí v žilách kolovala po předcích z několika národů. Možná i některý z nich byl muzikant, proto našeho „(ne)známého“ od malička lákala hudba. Během studií se proto velmi usilovně učil hrát na housle. Po studiích zúročil svůj hudební talent, vynikající hudební sluch a píli jako houslista. V roce 1947 se stal členem orchestru Jihočeského divadla v rodných „Budějicích“. A pak stačilo být…

… ve správný čas na správném místě

Našeho herce – houslisty – si povšimnul režisér tamní scény Jaroslav Macháček a obsadil ho do role Orfea Offenbachovy operety. Zvládnul ji skvěle nejen jako muzikant, zpěvák, ale i herec, a jeho kariéra začala strmě vzrůstat. Začal vystupovat v operách a operetách, ve kterých vyniknul i jeho herecký talent, a prošlapal si cestičku do činohry.

Jeho další kroky vedly do Prahy, kde měl příležitost propojit lásku k hudbě s herectvím, a to nejdříve v tehdejším Divadle na Fidlovačce. Na konci 60. let odešel na scénu divadla v Ústí nad Labem Do naší stověžaté matičky se vrátil v 70. letech, a poté začíná být vidět i slyšet a stává se významnou osobností našeho divadelnictví.

Talenty

Dostal se do Semaforu, kde „přičichnul“ také k divadelní režii. Jako „rejža“ je spjatý s pořady Josefa Dvořáka i hudebními pořady, například v divadle ABC. Poté se stává členem Činoherního klubu a postupně autorem scénické hudby, muzikálů, dramatikem, spisovatelem… Napsal například hudbu a písně pro inscenaci Zítra touhle dobou pro divadlo Večerní Brno. To je však jen pozadí. Velkou nápovědou, možná tou největší, jak už zaznělo v titulku, může být, že jako komik je jeden z našich neskvělejších bavičů.

close info YouTube zoom_in V Semaforu se mu zalíbila režie

Před tím ještě malá odbočka k filmu. Filmovými i televizními režiséry byl zpočátku opomíjený. Do jeho první filmové roličky „estébáka“ ho obsadil Karel Kachyňa ve filmu Ucho z roku 1969, který však skončil v trezoru. Další šanci dostal o deset let později coby pletichář Voženílek v seriálu o životních osudech inženýrů neboli jejich odyseji. Nebyla to role hlavní, nicméně i v ní svým hereckým výkonem upoutal pozornost diváků. Výčet filmových či televizních postav, které následovaly není obsáhlý, a jde spíš o vedlejší role tragikomických či směšných postaviček, ale i v nich zazářil a předvedl svůj talent. Známe ho z pohádky Za humny je drak, z „Básníků“ či Anděla s ďáblem v těle a dalších. Ze seriálů jsou to třeba Návštěvníci.

close info YouTube zoom_in Jako dabér propůjčil svůj nakřáplý hlas zloduchovi v oblíbeném kresleném seriálu

Velkou popularitu si získal v polovině 80. let jako bavič. Vystupoval ve své době jednomu z nevtipnějších a nejoriginálnějších pořadů „jako host“ svého velmi blízkého přítele. Zazněly i v něm i jeho písničky. Vzpomenete si?

close info YouTube / YouTube zoom_in Je jím Sešlost Luďka Nekudy

Ze vzpomínek

Jeho parťák tragicky zemřel v pětačtyřiceti letech a náš herec se s tím nikdy úplně nevyrovnal. Dle jeho druhé manželky Magdaleny těžce nesl i jakékoli onemocnění blízkých. To vždy trpěl depresemi a utápěl se v alkoholu. Celý život unikal před realitou a žil daným momentem. Byl „svůj a živel“, všude působil rozruch a jeho, řekněme prostořekost a otevřenost se nelíbila horním patrům. Kvůli tomu si dokázal znepřátelit i mnoho lidí kolem sebe.

Kolem počátku nového tisíciletí se stáhl do ústraní. Začal mít problémy s pamětí, zapomínat, chřadnout. Alzeimer si začal vybírat svou daň. Ke konci života už vůbec nemluvil a jen seděl u okna a díval se do neznáma. Do konce jeho života o něho pečovala jeho manželka. „Mistr sarkasmu“ a dle vzpomínek kolegů „drobný človíček s velkou duší a neuvěřitelnou fantazií“ zemřel 17. dubna 2004.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jméno našeho skvělého bavič je Jiří Císler

