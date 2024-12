Externí autor 8. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Tento herec má skutečně charisma na rozdávání. Slečny, ženy i dívky na něm mohly a stále mohou oči nechat. Jenomže to, co se zdá být veřejně známo, tedy že tento muž neměl o přízeň žen nouzi, bohužel neodpovídalo jeho osobnímu životu. Tam měl na vztahy skutečně smůlu... Poznáte, o koho se jedná?

Odpověď na tuto otázku se nabízí hledat už v umělcově dětství. Jako malý si totiž zažil četné vztahové eskapády vlastních rodičů, tudíž pochroumaný pohled na spokojené manželství mu nebyl dopřán už ve velmi útlém věku.

Jeho rodiče se rozvedli, pak se znovu vzali, ale ani po druhé svatbě jejich manželství nevydrželo. Matka od rodiny odešla a syna nechala na výchovu jeho otci. Ani jako dospělý se s tímto jejím rozhodnutím budoucí herec nedokázal smířit. Matce odpustil až po velmi dlouhé době, když zemřel jeho tatínek.

Nevěsta mu utekla s nejlepším kamarádem

Jeho smolné období se ženami začalo už na vysoké škole. A to to přitom vypadalo na lásku jako trám. Na JAMU se poznal se Zuzanou Stivínovou, později se zasnoubili a svatba už byla v dohlednu.Příběh měl ale nečekané vyústění. Když se veselka blížila, stalo se něco, co nejspíš nikdo nečekal. A nastávající ženich už vůbec ne.

„Utekla mi měsíc před svatbou. Přebral mi ji nejlepší přítel, jak už to tak chodí zejména v amerických filmech,“ řekl dnes už smířeně herec. Nicméně to skutečně bylo hodně dávno, a tak jsou někdejší křivdy dávno odpuštěny.

„Ona je pro mě pořád zásadní přítel. Zuzana mě umí postavit na zem velmi razantně. Zaplaťpánbůh za to,“ pokračuje ve vysvětlování herec. A kdo že mu nevěstu ukradl? To je skutečně třešnička na dortu, byl to jeho nejlepší kamarád Tomáš Cisárik.

Když pak přišla zdárná absolutoria na škole, povedlo se umělci konečně vlézt do chomoutu. Jeho vyvolenou se stala operní pěvkyně Yvetta Tannenbergerová. Bohužel, jak jsme naznačili již na začátku, ani tento vztah neskončil dobře. Po dvou letech se rozvedli a umělkyně navíc velmi tragicky zemřela. Podlehla nádoru na mozku.

Narození dcery Aničky

Přišlo natáčení snímku Vůně vanilky a náš tajemný umělec se zamiloval znovu. Do oka mu tentokrát padla Barbora Munzarová. Byla svatba, narodila se jim dcerka a všechno se zdálo být v nejlepším pořádku. Po jisté době ale zase přišla krize a následoval rozvod. Munzarová se totiž zamilovala do svého kolegy ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, kterého si pak i vzala.

Po dalším rozvodu přišla další láska s tváří Jitky Randárové. Právnička ovšem chtěla se svým partnerem založit rodinu, na což se už umělec necítil. A tak zase přišel konec. Randárovou pak po jeho boku vystřídala slovenská moderátorka a herečka Martina Zábranská. Jenže partnery nedělila jen velká vzdálenost, ale také téměř třicetiletý věkový rozdíl.

Najde ještě tu pravou?

Dnes není známo, jestli má umělec nějakou známost, tedy alespoň oficiálně. Fotografové herce totiž zachytili na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech po boku sličné brunetky. Její totožnost ale zůstává tajemstvím.

Jestli se Jiřímu Dvořákovi podaří najít skutečnou lásku, tedy ukáže jen čas.

Zdroje: zeny.iprima.cz, dvojka.rozhlas.cz, idnes.cz