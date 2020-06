Nejhorší bylo, když Mengele vytáhl stříkačku, vzpomíná muž, který přežil Osvětim

Dvojčata Jiří a Josef Fišerovi přijeli do Osvětimi ve svých devíti letech. Matku a sestru už nikdy nespatřili, zato se jich ujal "strýček" Mengele, který jim s vlídným úsměvem vpíchl do žil neznámou látku. Chlapci dostali vysoké horečky a upadli do kómatu.