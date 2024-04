Externí autor 1. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Jiří Helekal uhranul nejedno dívčí srdce nejen svými dokonale upravenými vlasy, ale také mužným knírem. A když k tomu přidal ještě jeho lišácký pohled, první řada na koncertě se podlomila v kolenech. Helekal vše komentoval se skromností, o slávu mu nikdy nešlo. Co dělá charismatický mušketýr dnes?

Malý Jiřík se narodil 13. února 1947. Děti byly celkem čtyři, ale jeho bratr bohužel podlehl rakovině a dva jeho sourozenci se narodili se žloutenkou v době, kdy si s ní lékaři ještě nevěděli rady. V rozhovoru pro Český rozhlas Dvojku, který vedl s Františkem Ringo Čechem, svým dlouholetým kamarádem a kolegou, pak na toto téma už ale s odstupem času i zavtipkoval.

„Možná to takhle dopadlo dobře, protože kdyby žrali jako já, tak nás matka neuživila,“ řekl narovinu. S Ringo Čechem se znají už setsakramentsky dlouho. V roce 1968 mu Ringo Čech nabídl první profesionální angažmá a také ho zavedl do společnosti lidí ze Semaforu. Tam si musel svoji pozici vydobýt, některým lidem se totiž na první dobrou vůbec nepozdával.

Na řepáka z lesa se v Semaforu dívali skrz prsty

„Protože jsem byl řepák z lesa a tam byli všichni trošku do intelektuálna. A když mě viděl pan Balcar, říkal: Ten pan Helekal vypadá jako mexickej zloděj před oběšením,“ vzpomínal na začátky v divadle Semafor Helekal. Nicméně Ringo Čech má na svědomí ještě další osudovou věc v Jiřího životě. V podstatě mu dohodil jeho životní lásku. Ta se schovávala na Slovensku.

„Bylo to tak. Ty jsi říkal: ‚Kingu, támhle je hezká ženská.‘ Ty jsi byl starší, tak jsem ti věřil, že poznáš, co je krásný. Já jsem neměl přehled. Fakt je, že jsem za ní šel. V Praze jsme si dali první rande, kde jsem jí tvrdil, že vůbec nepiju. To jsem měl v sobě asi sedm piv z nervozity…,“ odvypráví celou událost kníratý sympaťák a dodává, že veselka byla do půl roku, protože byl ze své nové známosti úplně vedle. A jsou spolu dodnes.

Že láska překoná vše se potvrdilo i později, když jeho paní onemocněla rakovinou prsu. Sice jí nemohl být nápomocen nijak z té lékařské stránky, ale jako věrný a milující manžel stál celou dobu po jejím boku. „Ona je borec. My jsme byli zdrcený, ale ona nás povzbuzovala. Říkal jsem si: Kdo by mě buzeroval, že jsem špatně odhodil fusekle a nesundal na záchodě prkýnko?“ vyjádřil se tehdy pro deník Blesk.

Vyučený skladatel, který umí krást písničky

Ačkoliv už od dětství projevoval talent snad ve všech uměleckých oborech, muzika nakonec zvítězila. Zvládne zahrát na housle i violoncello, cizí mu však není ani kytara, flétna nebo banjo. Než se ho „ujal“ jeho patron František Ringo Čech, živil se jako bigbeatový muzikant ve skupině Komety. Tam působil společně s Vladimírem Mišíkem, Radimem Hladíkem a Miroslavem Žižkou.

Studoval na konzervatoři, ale z té ho poté vyhodili. „Šel jsem na vojnu. Pak jsem byl u tebe. Pak jsem si časem dodělal Ježkárnu, konzervatoř na skladbu a aranžování. Já jsem v podstatě vyučený skladatel, a proto tak dobře umím krást písničky,“ pokračuje v rozhovoru s Ringo Čechem Helekal a v jeho hlase je samozřejmě slyšet jistá nadsázka.

Kromě kariéry muzikanta se objevil i v několika filmech. Vidět jste ho mohli třeba v oblíbené teenagerské komedii s Vojtou Kotkem a Jiřím Mádlem z roku 2006 Rafťáci, v komedii Jiřího Vejdělka Ženy v pokušení nebo ve filmu režisérky Alice Nellis Revival. Na konci devadesátek si zahrál na Pražském hradě v inscenaci Romeo a Julie s herci z Národního divadla postavu trubadúra s loutnou.

Sláva ho nezajímá, dnes zpívá s dcerami

Potřeba zmínit je také řada muzikálů, kde se dal skvěle uplatnit jeho všestranný talent – herectví a zpěv. Účinkoval ve Třech mušketýrech, Angelice a Kleopatře. Ačkoliv by se mohl cítit jako pravá celebrita, Helekala tento status vůbec nezajímá.

„Úspěch se mnou nic nedělá. Dokonce si myslím, že jsem byl v Praze docela slušná hvězda už v šestnácti letech, ale vůbec nejlepší je zůstat sám sebou,“ říká skromně muzikant, který dnes vystupuje s kapelou Helekaly Family, kde kromě něj působí i jeho dvě dcery Aneta a Kateřina.

Zdroje: dvojka.rozhlas.cz, krajskelisty.cz