Skvělý komediální herec s obrovským talentem měl tři životy a tři velké lásky. Ty se mu nakonec staly osudnými a poslaly ho před dvaačtyřiceti lety do hereckého nebe, kam si vzal svá tajemství. Jako by tušil, že se naplní věštba jisté vědmy, s jedním se svěřil. Na povrch ale nejspíš nikdy nevyplave.

Osudem do vínku dané

Letos mohl slavit své 85. narozeniny, užívat si tří vnuků, jako „ctihodný dědeček s dlouhými vousy sedět na zápraží svého domu a pokuřovat dýmku.“ V uvozovkách jsou jeho slova, avšak kdysi napsal, že právě tohle si nedokáže představit. Jiří Hrzán se narodil v Táboře 30. března 1930. Jeho otec byl věhlasný zahradník a pěstitel růží. Možná po něm zdědil duši romantika, byl ale pěkný rošťák a neposlucha, a starší sestry Helena a Květa měly co dělat, aby ho uhlídaly. Neuvěřitelně hbitý Jiřík vylezl a vyšplhal se na všechno, na co mohl. Miloval výšky a chtěl být kominík.

Malý akrobat dělal stojky, dokázal stát na jedné ruce, na hlavě, byl sportovně nadaný. Dělal atletiku, hrál házenou a volejbal, skvěle si počínal na ledě i fotbalovém hřišti. Možná mohl stát na stupních vítězů a sbírat zlaté medaile či být členem mezinárodní týmu, osud tomu chtěl ale jinak.

Další talent do vínku daný se dral na povrch ve školních lavicích. Bavil spolužáky a napodoboval učitele, na gymnáziu začal vystupovat v táborském Divadle mladých. Přestože měl zastřené „ř“, občas zadrhával a do výšky metr sedmdesát mu chyběly dva centimetry, hlavu si s tím nelámal a přihlásil se na DAMU. Nevzali ho.

close info YouTube / YouTube zoom_in Jiří Hrzán vypadal jako kluk i ve třiceti (Svatba jako řemen, 1967)

Z paluby na jeviště

Nejspíš se nikdy nedovíme, co ho přimělo přihlásit se námořní školu do polského Štětína. Snad romantická představa o námořníkovi, který šplhá do lanoví a v každém přístavu ho čeká roztoužený ženský klín… V každém případě máme štěstí, že nebrázdil oceány, ale včas ho v Táboře objevil E. F. Burian a zlákal do Prahy do Divadelního studia. Hrzán ho zaujal svým projevem ale i klukovskou tvářičkou. Svou vysněnou DAMU herec nakonec vystudoval (1957–1961).

Než zakotvil ve svém milovaném Činoherním klubu, kde naprosto oslnil v malé roli sluhy Syra ve hře Mandragora, již proměnil v téměř ústřední postavu, bavil návštěvníky v Pardubicích a Ostravě. Ještě na škole ho do role učně Batole v dramatu Lidé jako ty obsadil Pavel Blumefeld. Přestože byl vynikajícím komediálním hercem, ve válečném dramatu Nebeští jezdci coby palubní střelec seržant Novák zvaný Prcek ukázal, že dokáže skvěle ztvárnit i vážné postavy. Bohužel, režisér Jindřich Polák byl jediný, kdo mu takovou šanci dal.

close info YouTube / YouTube zoom_in Role seržanta Nováka o příběhu našich letců za druhé světové války ve snímku Nebeští jezdi si cenil (1968)

Nespoutaný živel

„Raději zemřu mladý. Život je skvělý. Chci si užívat plnými doušky všeho, co nabízí, dokud ještě můžu," prohlásil kdysi Jiří Hrzán. A také si ho užíval. Dětská touha zdolávat výšky ho neopustila ani v dospělosti. Nebyly to však skalní stěny, ale budovy, které pokořil. Šplhal se po okapových rourách, lezl po střechách, na úzkých římsách se předváděl jako provazolezec. Jeho blízkým tak přibyla nejedna vráska, nikoli však nespoutanému „kasanovi“. Koneckonců, v útlém mládí mu vědma z ruky vyčetla, že zemře mladý, přesněji řečeno ve čtyřiceti, a tak si nějaké hazardování se životem nepřipouštěl.

Plnými doušky si také užíval přízně žen. Prostě je miloval. Maminku, tetu Marii, která ho často hlídala, své manželky, své milenky… První velkou lásku prožil na gymnáziu. Byla jí Jarmila Orlová, které nosil náruče květin. Opustila ho, když byl na vojně a on neváhal na tři dny dezertovat, aby ji získal zpět. Vdala se mu.

close info Pinterest / Pinterest zoom_in Jeho herecká kariéra nebyla dlouhá, přesto jen televizních a filmových postav ztvárnil přes pět desítek

Ženatý byl dvakrát. Se zpěvačkou Věrou Šmídovou má dceru, dnes známou herečku Barboru. Do jeho manželského srdce se však vešla ještě manekýnka Olga. Láskou k ní se netajil, takže následoval rozvod a druhý sňatek s již zmíněnou kráskou. Na svět přišla Tereza, známá kostýmní výtvarnice. Říká se, že si ještě před svatební nocí si odskočil do náruče jiné… Bujné kštici, psím očím a jeho zvláštnímu charismatu prostě ženy neodolaly, on pro ně měl slabost, zvláště pro ty nejméně o hlavu větší.

Tři životy a věštba

Malý vzrůstem ale velký herec měl i velké srdce a velké lásky. Po rozchodu s Olgou žil nějaký čas s herečkou Hanou Čížkovou, pár let strávil po boku Marthy Elefteriadu, miloval Petru Černockou. Život mu obrátila naruby touha po Milušce Voborníkové. V jednom ostravském hotelu se za ní vypravil snad po římse či přes balkony a spadl z dvaceti tří metrů na chodník. Jako zázrakem to odnesl jen otřesem mozku, údajně přišel o roli v Partě hic. Ne však jen o ni, ztratil mnohem víc.

close info YouTube / ČSFD.cz / YouTube / ČSDF.cz zoom_in Miláček publika, diváků i žen s čistou, ale nespoutanou duší

Po osmašedesátém začala být jeho prostořekost soudruhům trnem v oku. Jeho nešťastný pád byl pro ně vítanou záminkou vyhazova z „činoheráku“ (1976), pražská divadelní jeviště mu byla zapovězena. Pomocnou ruku mu sice nabídli kamarádi, začal zpívat a vystupovat v estrádách, filmové role se ale daly počítat na prstech jedné ruky. On ztrátu divadelních prken velmi těžce nesl. Často si do svého bývalého druhého domova chodil popovídat. Tam jeho srdce opět vzplálo, tentokrát pro vdanou maskérku Janinku.

Blížil se pomalu konec září, když jednou pozdě večer po představení poseděl a popil se svým kamarádem Jiřím Zahajským. Posilněn několika panáky pak vyrazil za svou láskou. Po hromosvodu se za ní měl šplhat do pátého patra domu, kde bydlela. Ráno bylo nalezeno jeho bezvládné tělo na ulici. Jako kluk se málem utopil v nádrži s vodou na zahradě svého otce, přežil zranění po výstřelu z pistole, kterou si se starším bratrem Jaroslavem po válce někde pokoutně sehnali, i pád v Ostravě.

close info YouTube / mojecelebrity.cz / YouTube / mojecelebrity.cz zoom_in Tajemství Jiřího Hrzána jsou pohřbená spolu s ním na táborském hřbitově

„Čtvrtý“ život si už nevybojoval. Těžkým zraněním za dva dny po pádu dne 24. září 1980 v nemocnici podlehl. Uvádí se, že měl také nezvykle pohmožděné klouby na rukou, že je tak možné, že mu k pádu někdo pomohl. Pár dnů před smrtí ukázal Vlastě Koudelkové, se kterou zpíval a vystupoval, fotku malého kloučka: „To je můj syn, můj kluk,“ řekl jí, jméno jeho vdané matky neprozradil…

Zdroje: www.krajskelisty.cz, www.krajskelisty.cz, www.reflex.cz, taborsky.denik.cz, www.denik.cz/divadlo