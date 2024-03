I v menších rolích je nezapomenutelný stejně jako ve své životní, ve které ztvárnil náladového, vznětlivého vzteklouna. Z dětství si odnesl pár šrámů, byl elegantní a noblesní, požitkář a bohém. Dle vzpomínek dcery Barbory byl přísný, důsledný a uměl se rozčílit, ale laskavý a s velkým srdcem…

Ze slavné rodiny

Známý herec se narodil 6. prosince 1937. Jeho matka herečka pochází z rodu divadelníků, kde se herectví dědilo dlouhé generace, otec sochař z významného rodu výtvarníků. Geny po mamince zdědila i jedna z jeho sester, bratr se potatil a je malíř. Náš herec po otci zdědil osobní přitažlivost a kouzlo i cit pro eleganci, po mamince noblesu. Jeho dětství poznamenal rozvod rodičů, poté emigrace jeho nevlastního otce, automobilového závodníka, za kterého se matka podruhé provdala. Nejenže s ním měl hezký vztah a stýskalo se mu, z politických důvodů tím trpěla i rodina.

Maminku vyhodili z Národního divadla, rodině byl zabaven majetek, on se jako nejstarší musel starat o své dva nevlastní sourozence. Nebylo mu dopřáno dostudovat gymnázium a byl vyloučen, vzali ho alespoň do jezdeckého učiliště v Kladrubech a vyučil se žokejem.

Srdce ho táhne k herectví…

… a tak opouští ušlechtilá zvířata a na druhý pokus se dostává na DAMU. Svůj herecký talent má možnost poprvé uplatnit v pardubickém divadle, a to začátkem 60. let. Krátce na to odchází do Ostravy. Po dvou letech část souboru spolu s režisérem přechází do Prahy a spoluzakládá Činoherní klub. Pohledný mladý herec zde ztvární řadu významných divadelních postav, stejně jako na scéně naší Zlaté kapličky, kam přechází v roce 1991 a působí až téměř do své smrti.

Ze stříbrného plátna

Pomineme-li životopisný film Posel úsvitu (1950), kdy poznává práci filmového štábu, poprvé uslyší cvaknout klapku ve válečném dramatu. V jakém? To vám prozradí následující video:

Film je z roku 1960 a náš herec v něm hraje jednoho ze studentů Zajíčka. A máme tu další filmovou nápovědu:

close info Facebook / Facebook zoom_in Pod krycím jménem rotmistr Toušek je jedním z parašutistů, který měl „atentátem“ zlikvidovat zastupující říšského protektora

Jako „esesák“ si zahraje o dva roky později v Menzelově oscarovém snímku zasazeném do prostředí železniční stanice, kde v období konce druhé světové války „vlaky nesměly uniknout pozornosti“, natočeném dle skutečné události o výbuchu vlaku s municí, který odpálila skupina partyzánů.

Další dvě desetiletí hraje v komediích, kriminálkách, dramatech, v nichž je většinou obsazován do rolí „záporňáků“. Možná si vzpomenete, jak radí Josefu Abrhámovi coby falešnému číšníkovi, jak šidit zákazníky a bohatnout, či se jako cholerický režisér rozčiluje v Básnících. Roli režiséra má také v televizním seriálu o prstenu, hodné a zlé princezně, ve kterém se pohádkové postavy ocitají ve světě lidí. Nezůstává však seriálem jediným.

close info YouTube / Youtube zoom_in „… musíš ho dávat podchlazené, a pak nikdo nic nepozná.“

Zlatý lev

Velké role, které vás už jistě nenechají na pochybách, pokud ještě váháte, kdo je pohledný herec na fotce, přicházejí v 90. letech. Za mužský herecký výkon ve vedlejší roli coby Japonec v brýlích v jedné z povídek Knoflíkářů získává v roce 1997 Českého lva. O dva roky se může právem chlubit stejným oceněním, tentokrát za svou hlavní roli, ve které jedinečným způsobem sehrál cholerika a despotu, který vybuchne kvůli každé maličkosti a svým puntičkářstvím ztrpčuje život své rodině.

Tím cholerikem je bývalý důstojník Jindřich Kraus v dnes již kultovní komedii Jana Hřebejka Pelíšky. Ztvárnil ji jeden z nejvýraznějších a nejosobitějších českých herců: Jiří Kodet. Zemřel 25. června 2005. Zůstává však v srdích rodiny, kolegů i diváků.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Poslední filmovou postavou, kterou ztvárnil, je František Vláčil, hlavní role v životopisném dramatu Sentiment, 2003

Jméno jeho maminky je Jiřina Steimarová, jedna z jeho sester je herečka Evelyna Steimarová, druhá Julie Juhanová je z maminčina druhého manželství. Otec Jan Kodet má z druhého manželství syna Kristiána.

Foto výše: Atentát, 1964; Zmíněné filmy v nápovědě: Ostře sledované vlaky, 1966; Vrchní, prchni,1981; Arabela

